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السوداني يستقبل فريق مشروع الحوار الوطني العراقي 

السوداني يستقبل فريق مشروع الحوار الوطني العراقي 
الإثنين ١٦ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:٥٦ بتوقيت غرينتش

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، فريق مشروع الحوار الوطني العراقي الذي ترعاه المؤسسة الأوروبية للحوار والتنمية، برئاسة علاء البهادلي.

العالم-العراق

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ان "الوفد استعرض مراحل مشروع الحوار الوطني العراقي الذي أُطلق عام 2019، ويهدف إلى حوار شامل بين أطياف الشعب العراقي، وطلب الإذن للشروع بالمرحلة الثانية للمشروع، التي تستغرق سنتين".

ورحب السوداني "بالوفد، وبارك جهودهم في مشروع الحوار الوطني الشامل، الذي يهدف إلى بناء السلام وترسيخ التعايش السلمي، وتدعيم مظلة المواطنة المشتركة لجميع أطياف الشعب العراقي، كما أعرب عن دعمه لانطلاق المرحلة الثانية من المشروع".

وأكد أن "المنهاج الوزاري للحكومة قد تضمن رعاية المكونات وتعزيز السلم الأهلي، وتبني منهج الحوار، فضلاً عن أولويات أخرى تتعلق بمكافحة الفساد ومحاربة الفقر".

وحضر اللقاء عدد من مستشاري رئيس مجلس الوزراء.

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السوداني يستقبل فريق مشروع الحوار الوطني العراقي 

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