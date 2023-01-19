دور الأسرى المحررين في دفع عجلة المصالحة الفلسطينية + فيديو

العالم – فلسطين

وفي اتصال هاتفي مباشر لفت فؤاد الخفش إلى أن قرابة 600 أسير فلسطيني يقضي محكومية لمدى الحياة في سجون الاحتلال، وأن سقف المؤبد لهم غير محدد، وهو مفتوح لـ99 سنة وأكثر.

ونوه أنه: لدينا أسرى فلسطينيين محكومين بـ4000 سنة و600 سنة و700 سنة، هؤلاء باختصار شديد أملهم بالله كبير ومن ثم أملهم بالمقاومة أن تحررهم من براثن هذا الاحتلال.

ورداً على سؤال بهذا الشأن رأى الخفش أن: ليس من السهل بمكان ورغم المكانة الكبيرة التي يحظى بها ماهر و كريم يونس أن يكونا سببا في تسريع عجلات المصالحة.. هذا أقوله مع الأسف الشديد. هناك أربع حروب خاضها قطاع غزة وآلاف الشهداء سقطوا ولم يكونوا دافعا وسببا في إتمام الانقسام الفلسطيني.

وأوضح: فبتقديري ليس من السهل أن يكون لكريم يونس وماهر يونس وآخرين من الأسرى المحررين دور في ذلك.. علما أن هناك العديد من المبادرات التي قدمها قادة كبار من أجل المصالحة، وأريد أن أذكر أن وثيقة الأسرى التي خصها القائد مروان البرغوثي ومعه عبد الناصر عيسى وفؤاد النتشة وغيرهم من القيادات الفلسطينية حثت على موضوع المصالحة وإنهاء الانقسام وغيره ولكنها لم تؤدي إلى نتيجة.

وشدد على أن الانقسام الفلسطيني وإنهائه والمصالحة الفلسطينية الوطنية بحاجة إلى إرادة سياسية.. وهي للأسف الشديد في هذه المرحلة غير متوفرة لدى القيادات الفلسطينية لإنهاء هذا الانقسام.. لا شك أن وجود ماهر يونس سيشكل دعما كبيرا لأي خطوة نضالية وأن كلمته ستكون مسموعة، ولكن على أرض الواقع بتقديري هذا الأمر ليس بالسهل، وصعب بكل ما تعني الكلمة من معنى.

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