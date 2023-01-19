أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس 19 يناير 2023

العالم- الصحافة الإيرانية

- آرمان ملي ..

القائد يؤكد على تعزيز وحدة الكلمة والتآخي بكل أرجاء البلاد .

- قدس ..

وزير الداخلية .. إتهام البرلمان الأوروبي لحرس الثورة بالإرهاب قمة الجهل والضعف السياسي والأخلاقي.

- سياست روز ..

القائد العام للحرس.. الأمريكيون هم الذين أوجدوا الإرهاب الذي يحاول الأعداء إتهام إيران به .

- عصر ايرانيان..

منظمة الطاقة الذرية .. لاتوجد أية نشاطات أو مواقع نووية غير معلن عنها في إيران .

- كيهان ..

حركة عصائب أهل الحق تدعو لتفعيل قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأمريكية .

- اطلاعات..

محافل غربية تتحدث عن إقتراب السعودية وأنصار الله من إتفاق لإنهاء الحرب باليمن .

- خراسان..

التضخم الإقتصادي يعصف بألمانيا في مستويات قياسية لم تشهدها منذ نصف قرن .

- جوان ..

موسكو توجه إنذارا لباكو بضرورة إعادة فتح معبر لاجين مع أرمينيا بشكل عاجل .

- وطن امروز ..

وصفة كيسنجر الجديدة .. مقولة إيجاد أوكرانيا محايدة فقدت معناها وينبغي إنضمام أوكرانيا للناتو ..

- رسالت ..

محافل إعلامية صهيونية تتحدث عن قرب إقامة علاقات رسمية بين تل أبيب والرياض .

-اعتماد..

أردوغان يشير لإحتمال إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة في تركيا مايو المقبل.

- ابرار ..

الإتحاد الأوروبي يبدي عزمه على إيجاد مستودعات نووية إستراتيجية قرب الحدود الروسية .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم االخميس

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1- عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها ( قدرة وعزيمة وإرادة حرس الثورة لن تتأثر بالتهديدات)..

موقف البرلمان الاوروبي الاخير المعادي لحرس الثورة والتصريحات

العدائية للمسؤول عن الاتحاد الاوروبي , لن يؤثرا ابدا على قدرة وارادة الحرس , فاتهام الحرس بالارهاب اكذوبة مفبركة مفضوحة تأتي في اطار المخطط الغربي الذي يستهدف ايران الثورة الاسلامية

( مشكلة الإتحاد الأوروبي تتجسد بتبعيته العمياء لإرادة واشنطن وتنفيذه إملاءاتها حتى على حساب مصالح الشعوب الأوروبية)

كان الاجدر بالاتحاد الاوروبي انتهاج سياسات مستقلة للحفاظ على كرامته واستقلالية بلدانه بدلا من التحول لاداة طيعة بيد واشنطن .

فتبعيته للارادة الامريكية يحول دوk تعامل اوروبا بالعقلانية اللازمة مع القضايا الدولية .

وفي كل الاحوال من الواضح أن قرار البرلمان الاوروبي الاخير باتهام حرس الثورة بالارهاب ظلما وعدوانا يفتقر لاية مصداقية, وهو مجرد تنفيذ إملاءات امريكية لتصعيد الضغود على بلادنا .

ان قوات حرس الثورة ستواصل طريقها استنادا لقيم الثورة الاسلامية وايمانا بالتعاليم الاسلامية بكل قوة وعزيمة رغم ضوضاء ومخططات الاعداء .

2- خراسان ..

في الشأن اليمني كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( الأفق الغامض لوقف إطلاق النار في اليمن ) ..

هناك انباء عن مفاوضات خلف الابواب المغلقة بين السعودية وحركة انصار الله اليمنية بشان إنهاء الحرب في اليمن .

( صنعاء وافقت على تمديد وقف إطلاق النار بعد إذعان الرياض لشروطها , لكن يبدو أن هذه المفاوضات أبعد من تمديد الهدنة )

وهناك انباء عن طرح السعودية شروطا خاصة لوقف وانهاء الحرب برمتها , شروط من الصعب البت فيما اذا كانت حكومة الانقاذ اليمنية بصنعاء ستوافق عليها حقا.

الرياض تريد ضمانات امنية يمنية بشكل ايجاد شريط حدودي عازل في عمق الاراضي اليمنية على امتداد الحدود مع السعودية , وتريد رفع الحصار عن تعز وتريد بدء حركة انصار الله لمباحثات مع احزاب وقوى يمنية مدعومة سعوديا واماراتيا.

وهذا يعني اغلاق ملف مطالبات اليمن التاريخية باراض يمنية ضمتها السعودية ويعني ايضا مواصلة السعودية اقحام أنفها في الشؤون اليمنية .

3- كيهان ..

في تقريرها الذي يحمل عنوان ( أمام الصهاينة 15 ثانية فقط للهرب) كتبت صحيفة كيهان ..

حذرت محافل إعلامية بتل ابيب من تعاظم القدرت الصاروخية لفصائل المقاومة الفلسطينية بغزة بالتاكيد ان هذه الصواريخ قادرة على الوصول الى اي مكان بفلسطين المحتلة خلال 15 ثانية فقط .

وهذا يعني حسب هذه المحافل ان فرصة الهرب واللجود للملاجئ لاتزيد عن 15 ثانية .

( إن هذا الاعتراف الصهيوني يجسد مدى أهمية وتأثير وحدة صف المقاومة الفلسطينية في غزة في مواجهة الحروب التي شنها الكيان )

إن صواريخ المقاومة الفلسطينية تحولت الى اكبر كابوس للصهاينة وهذا ما تقول إحصائيات تزايد الهجرة المعاكسة من الكيان الصهيوني.

4- جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت عن الحرب في اوكرانيا في جانب من عمودها الأسبوعي ( التحليل السياسي للأحداث ) قائلة ..

تقترب الحرب الاوكرانية من دخول عامها الثاني من دون ظهور اي بصيص في الافق بشأن قرب نهايتها رغم كل ماتسببت به حتى الان من دمار مروع لاوكرانيا وللبنى التحتية في هذا البلد ومن خسائر رهيبة في الارواح للاوكرانيين والروس .

روسيا تصورت ان بامكانها حسم الحرب خلال ايام او اسابيع قليلة بأبعد تقدير, لكنها فوجئت بصلابة الاوكرانين وبدخول الناتو على الخط بصورة غير مباشرة .

( الحرب الأوكرانية تحولت لإستنزاف مريع للطرفين حاملة معها المزيد من الأخطار على السلام في العالم مع إحتمال تفاقمها وإتساعها)

الرئيس الروسي كرر تاكيده مؤخرا بأن العملية العسكرية الروسية باوكرانيا تسير وفق الخطط الميدانية لكنه لم يوضح ابدا ماهي هذه الخطط. والحقيقة هي ان الحرب في اوكرانيا تحولت لمستنقع لكل الاطراف ليثبت للعالم مرة اخرى أن الحوار والمباحثات افضل خيار لحل اية مشاكل عالقة بين البلدان منذ البداية وقبل الانزلاق بمتاهات.

5- اطلاعات ..

كتبت صحيفة اطلاعات في تقريرها ( تعاون أمني بين "إسرائيل" والنظام الخليفي بالبحرين )..

يقوم وفد استخباراتي بحريني كبير بزيارة فلسطين المحتلة في اطار مهمة خاصة لرفع مستوى التعاون والتنسيق الامني مع المخابرات الصهيونية في مجال تصعيد قمع الاحتجاجات وقوى المعارضة بالبحرين .

( الخارجية الصهيونية نوهت بزيارة هذا الوفد الأمني مشيرة إلى ترأسه من قبل الفريق "حمد آل خليفة" نائب ريس الشرطة البحرينية )

ولم يصدر اي تعليق او تنويه من قبل النظام الخليفي في المنامة بشأن هذا الخبر . وتقول محافل المعارضة البحرينية ان التنسيق الامني بين نظام ال خليفة والكيان الصهيوني يرتبط بقمع المعارضة الداخلية وتصفية الشخصيات البحرينية المعارضة في الخارج ايضا .