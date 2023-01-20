إيرواني تعليقا على جرائم الصهاينة: متى يفيق مجلس الامن من سباته الشتوي

العالم - ايران

واضاف السفير " أمير سعيد ايرواني" في اجتماع منظمة الامم المتحدة أمس، أن السنة الفائتة( 2022) عام مميت في الاراضي المحتلة على وقع تواصل الاجراءات الظالمة والتوسعية والعنصرية للكيان الاسرائيلي بلا هوادة وبالتالي فان الشعب الفلسطيني سيما النساء والاطفال واجهوا حرمانا شديدا وانتهاكا لحقوقهم الاساسية.

وأشار أن قطاع غزة وبسبب الحصار غير الانساني من قبل الكيان الصهيوني تحول الى اكبر سجن مفتوح بالعالم.

وأعتبر سفير ايران أن الهجوم الاسرائيلي الاخير وتحديدا في الثالث من يناير/كانون الثاني الجاري على المسجد الاقصى وانتهاك حرمته، استفزازا وقحا لمشاعر المسلمين، حيث إن هذا العمل غير القانوني واللامسؤول يحمل بطياته عواقب جدية تهدد السلم والأمن الاقليمي والدولي اذا ما جوبهت بشكل صحيح.

وكان " ايتمار بن غفير" وزير الامن القومي الاسرائيلي في حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة قد اقتحم باحة المسجد الاقصى في 3 يناير/كانون الثاني.

* الفصل العنصري لازال قائما

واكد السفير ايراواني أن الكيان الاسرائيلي ومنذ 70 عاما يرتكب هذه الجرائم دون رد أو مواجهة عواقب. الفصل العنصري لايزال قائما والاحتلال لم ينتهِ بعد بسبب استمرار انشطة الاستيطان المناهصة للقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة وتقوض من قيام وطن فلسطيني.

وشدد السفير على أن ايران تؤمن بان الصراع في الاراضي المحتلة سيكون قابلا للحل في حل انهاء الاحتلال ودعم الفلسطينين بحق تقرير المصير، حيث سيقضي ذلك الى إستعادة السيادة الفلسطينية الكاملة على أراضي فلسطين، ولكن اذا ما استمر مجلس الامن بالتزام الصمت فان ذلك غير قابل للتحقيق.

وأعتبر أن موقف مجلس الامن الدولي الحالي لا يحقق سوى تعزيز وتحفيز الكيان الاسرائيلي على مواصلة الاحتلال والجرائم الوحشية ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف كما اشار مندوب فلسطين لدى الامم المتحدة فان على الكيان الاسرائيلي تجاوز أي عتبة حتى يصحى مجلس الامن الدولي من سباته الشتوي والنهوض بمسؤولياته وفق ميثاق الامم المتحدة.

وأضاف كما اشار مندوب فلسطين لدى الامم المتحدة فان على الكيان الاسرائيلي تجاوز اي عتبة حتى يصحى مجلس الامن الدولي من سباته الشتوي والنهوض بمسؤولياته وفق ميثاق الامم المتحدة

* على مجلس الامن الاقدام فورا على دعم الفلسطينيين

وشدد سفير ايران على أن الجمهورية الاسلامية اعلنت مرارا أنه اذا ما واصل المجتمع الدولي التزام الصمت تجاة الانتهاكات الاسرائيلية فان ذلك سيشجع الكيان على ارتكاب الجرائم والانتهاكات داعيا مجلس الامن الدولي لدعم الفلسطينين بشكل قاطع وفوري.

واضاف أن التضامن لا يكفي بل على المجلس القيام بمهامه وفقا لميثاق صيانة الامن والسلم الدوليين وتحميل الكيان الاسرائيلي مسؤولية هذه الجرائم عبر ادواته القانونية .

وبيّن أن الجمهورية الاسلامية الايرانية ترحب بمطالبة الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية في القرار المتخذ 30 ديسمبر 2022، الاستشارة بخصوص العواقب القانونية للانتهاك المستمر الذي يمارسه الكيان الاسرائيلي ضد حقوق الشعب الفلسطيني في حق تقرير المصير وايضا الاحتلال الطويل الامد والاستيطان وضم الاراضي الفلسطينية، مؤكدا أن هذا الاجراء من شأنه المساهمة في تحرير أراضي فلسطين.