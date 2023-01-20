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شاهد.. اصابات عدد من السوريين جراء اشتباكات في ريف حلب الشمالي

الجمعة ٢٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم في سوريا اليوم الجمعة، ان عددا من المدنين السوريين أصيبوا جراء اشتباكات وقعت في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي الخاضعة لسيطرة المجموعات المسلحة الموالية لتركيا.

العالم - سوريا

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شاهد.. اصابات عدد من السوريين جراء اشتباكات في ريف حلب الشمالي