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الصين تتخطى الموجة الاسوأ من كورونا

الصين تتخطى الموجة الاسوأ من كورونا
الجمعة ٢٠ يناير ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

اعلنت وسائل اعلام الصين الرسمية، اليوم الجمعة، عن تخطي الموجة الأسوأ من وباء كورونا .

العالم - أسيا والباسفيك

وقالت نائبة رئيس الوزراء، سون تشونلان، التي تشرف على جهود مكافحة الفيروس، في وقت متأخر أمس الخميس قولها إن "انتشار الفيروس عند مستوى "منخفض نسبيا"، وذلك بعد أن قال مسؤولون بقطاع الصحة إن "عدد مرضى كوفيد في العيادات وغرف الطوارئ وأصحاب الحالات الحرجة قد بلغ ذروته".

ويتوقع بعض خبراء الصحة وفاة أكثر من مليون شخص بسبب المرض في الصين هذا العام، فيما تتوقع شركة البيانات الصحية إيرفينيتي التي مقرها بريطانيا أن "يصل عدد الوفيات جراء كوفيد إلى 36 ألف شخص يوميا الأسبوع المقبل".

وتابعت سون في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الحكومية "في الآونة الأخيرة، صارت الجائحة بشكل عام في البلاد عند مستوى منخفض نسبيا".

وأضافت "عدد الحالات الحرجة في المستشفيات يتناقص بشكل مطرد، غير أن مهمة الإنقاذ لا تزال ثقيلة".

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