دب قطبي يقتل ام وطفلها في ألاسكا

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وقالت الشرطة في بيان نقلته وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد بريس"، إن الأم "سمر ميوميك" وابنها "كلايد أونغتواسروك"، كانا يتجولان داخل المجمع السكني الذي يقطنان فيه، وتحديدا قرب مدرسة "كنجيكمويت"، عندما هاجمها دب قطبي ضخم في الساعة 2:03 مساء".

وأضافت، ان "عددا من موظفي المدرسة حاولوا إخافة الدب ليبتعد عن الأم وطفلها، إلا أنه بدأ بمطاردتهم أيضا، ما دفع مديرة المدرسة إلى إغلاق الباب الرئيس".

وقال خبراء لموقع مجلة "بيبول" إن "انحسار الجليد في المنطقة، قد يكون السبب في توجه الدب إلى المدينة، خاصة أن هذا الحادث لم يحدث منذ 30 عاما في ألاسكا".

وكانت دراسة قد أجريت عام 2017، أكدت أن هجمات الدبب القطبية تحدث عادة بين شهري تموز وايلول، عندما يغطي الجليد مساحات أقل في آلاسكا، وهذا ما يجعل حادث الهجوم الأخير "غريبا" و"نادرا".

يذكر أنه تم إدراج الدببة القطبية في قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض بسبب انخفاض عددها الحالي، والذي يتوقع العلماء تراجعه أكثر خلال السنوات القادمة، بسبب ذوبان الجليد.