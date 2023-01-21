السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣
٠٢:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

واشنطن تقدم للأمم المتحدة بيانات عن توريد كوريا الشمالية أسلحة لروسيا

واشنطن تقدم للأمم المتحدة بيانات عن توريد كوريا الشمالية أسلحة لروسيا
السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣ - ٠١:١١ بتوقيت غرينتش

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، تقديم واشنطن معلومات إلى لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة تشير إلى توريد أسلحة من كوريا الشمالية إلى روسيا.

العالم - الأميرکيتان

وقال: "كما ذكرنا سابقا، فإن تصدير الأسلحة من كوريا الشمالية يعد انتهاكا مباشرا لقرارات مجلس الأمن الدولي، لذلك، قدمنا ​​اليوم معلومات حول هذه الانتهاكات إلى فريق الخبراء التابع للجنة عقوبات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية التابعة لمجلس الأمن.. وسنواصل طرح أسئلة حول هذه الانتهاكات في مجلس الأمن مع حلفائنا وشركائنا".

وفي وقت سابق، قدم كيربي بعض صور الأقمار الصناعية في المؤتمر الصحفي، ويزعم أنها تثبت، وفقا للولايات المتحدة، حقيقة توريد الأسلحة من كوريا الشمالية، إلى شركة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة.

وفي ديسمبر 2022، ادعى كيربي أن كوريا الشمالية قد زودت "فاغنر" بالأسلحة، وتخطط لمزيد من عمليات التسليم، وفي الوقت نفسه، قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن المنظمة ليس لديها معلومات حول الإمداد المزعوم بالأسلحة من كوريا الشمالية إلى شركة "فاغنر".

روابط ذات صلة

بايدن: أوكرانيا ستحصل على كل ما تحتاجه

روسيا تحذر الأطلسي والسبب.. +فيديو

الحرب في اوكرانيا والمرحلة الثانية للخطة الروسية

كيييف تصرّح بحقها باستهداف الأراضي الروسية ردا على العدوان عليها 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الخارجية اليمنية تدين إصرار بريطانيا على مفاقمة معاناة الشعب اليمني

واشنطن تقدم للأمم المتحدة بيانات عن توريد كوريا الشمالية أسلحة لروسيا

بايدن: أوكرانيا ستحصل على كل ما تحتاجه

السودان.. ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات إلى 123 قتيل

تغريم رئيس وزراء بريطانيا بسبب سوء تصرفه

ملخص استوديو بيروت.. إحكام الخناق على لبنان وانهيار دراماتيكي في عملتها الوطنية