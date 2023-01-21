المهرجان الدولي لأفلام المقاومة بدورته الـ17

العالم - ايران

*محاور الدورة السابعة عشرة لمهرجان أفلام المقاومة الدولي:

سينما الشهداء والاستشهاد وخطاب المقاومة

سينما الخليج الفارسي؛ أمن الجيران وخطر نظام الهيمنة الدولي

سينما اميد صادق؛ ملهم العلم والتكنولوجيا والمظاهر المأمولة لجبهة المقاومة

سينما دفاع إيران المقدس لمدة ثماني سنوات ضد نظام صدام وأمريكا

سينما الثورة الإسلامية والصحوة الإسلامية والأفق الحضاري للعالم الإسلامي

سينما نساء المقاومة ودورها في مستقبل جبهة المقاومة

السينما التقدمية ومراسم إلتحام المستضعفين

أفول السينما الأمريكية وضعف القوة الناعمة والصلبة لأمريكا والانسحاب من غرب آسيا

السينما الفلسطينية؛ تحرير القدس الشريف ومحو إسرائيل قاتلة الأطفال من على وجه العالم

السينما الأمامية المقاومة لبنان واليمن والعراق وسوريا ونيجيريا والبوسنة

سينما الدفاع عن المراقد المقدسة: فاطميون وزينبيون وعلویون مقاتلون بلا حدود

سينما مدرسة الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ومستقبل المقاومة الواعد

سينما نهوض المظلومين والحركة العالمية؛ في أمريكا وأوروبا وأمريكا اللاتينية والقوقاز

سينما الوحدة الإسلامية؛ وحدة الأمة الإسلامية ومحاربة الغطرسة وحرية المقدسات

سينما دروس من تاريخ المقاومة ومكافحة الغطرسة والعدالة

سينما الشباب وأسلوب حياة المقاومة ضد النماذج الرأسمالية الليبرالية

سينما الأربعين، نواة المقاومة والباحثين عن الحرية في العالم

أقسام المهرجان:

**القسم الأصلي (جائزة الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني)

وفي هذا القسم الذي سيعقد دوليا سيتم وضع جميع الأعمال المحلية والأجنبية في المنافسة والأعمال التي لم تعرض في الفترات السابقة من هذا المهرجان يمكن أن تشارك في هذا القسم.



**قسم الجيل السردي (جائزة الشهيد محسن حججي)

ويستقبل هذا القسم أعمال اليافعين والشباب مع التركيز على المقاومة وسيتم التحيكم عليها في إطار المحتوى بالإضافة إلى الجوائز سيتم تقديمها لدعم خاص للفائزين في هذا القسم تشجيعا لمواصلة الانتاج الثقافي نظرا لأهمية اكتشاف المواهب وتثقيف جيل صانعي الأفلام في الخطوة الثانية للثورة الإسلامية.فقد أولى المهرجان الدولي لأفلام المقاومة السابع عشر اهتماما لقسم الجيل السردي باعتباره النهج الرئيسي والمميز من المهرجان.

والمهرجان أخذ بعين الإعتبار موضوع بث الأمل والمستقبل الواعد لخطاب المقاومة وكسر الحصار الدعائي لنظام الهيمنة، وهو أحد المفاهيم الأساسية لإعلان الخطوة الثانية للثورة.

*شروط وأحكام قسم السرد

-يسمح للسيناريوهات التي لم يتم تحويلها إلى فيلم بالمشاركة في المسابقة.

-يجب تحميل ملف السيناريو وملخص السيناريو على موقع المهرجان وفقا لمبادئ الطباعة، بخط بی نازنین 14 وفي ملفات Word و Pdf.

-في هذا القسم، لا توجد قيود على عدد النصوص المقدمة.

-يجب ألا تكون سيناريوهات قد شاركت في الفترة السابقة من مهرجان المقاومة.

-يسمح لمنظمي المهرجان باستخدام السيناريوهات التي تتلقاها أمانة المهرجان لطباعة الكتب واستنساخها والنشر الإلكتروني وما إلى ذلك، من خلال ذكر اسم مؤلف العمل واحترام الحقوق المعنوية والعادات ذات الصلة.

-حقوق التأليف والنشر للسيناريوهات التي تتلقاها الأمانة، في شكل كتاب مهرجان أو لوح رقمي، باسم المؤلف، محفوظة للأمانة.

-يجب أن يكون للسيناريو المقتبس إذن كتابي من المؤلف.

-تقع مسؤولية تبني الحالات غير المتوقعة على عاتق أمانة المهرجان.



**قسم الدفاع المقدس (جائزة الراحل رسول ملاقي بور)

وفي هذا القسم يمكن عرض الأفلام المتعلقة بالدفاع المقدس في القسم الرئيسي، ومن السمات الرئيسية للمهرجان في اختيار الأعمال المختارة لهذا القسم تكييف الأدب المكتوب للدفاع المقدس.

وترجع المكانة الخاصة لنوع أفلام الدفاع المقدس في السينما الوطنية الإيرانية إلى جهود رواد هذا المجال في بداية أيام الثورة المحفوفة بالمخاطر حتى سنوات إستحكام النظام الإسلامي. لهذا السبب مع الحفاظ على الإنجازات القيمة لهذا المجال المثمر، سيرحب قسم الدفاع المقدس بأعمال الفنانين في هذا المجال في مهرجان المقاومة الدولي السابع عشر.



** قسم العالم بدون اسرائيل (جائزة الشهيد عماد مغنية)

وفي هذا القسم يمكن لصانعي الأفلام إرسال الأعمال المتعلقة بالسينما الفلسطينية وتحرير القدس الشريف وعالم بدون إسرائيل إلى أمانة المهرجان.

** قسم رواية القلم، السيناريو (جائزة الشهيد سيد مرتضى آويني)

ويمكن لكتاب السيناريوهات "الطويلة" و"القصيرة" و"المقتبسة" المشاركة في هذا القسم الذي سيعقد دوليا في مهرجان أفلام المقاومة الدولي.

* قسم النقد والتحقيقات في مجال العلوم الإنسانية وسينما المقاومة (جائزة الراحل نادر طالب زاده)

ويتضمن هذ القسم كتاب وأبحاث وأطروحة ومقالات ونقد، ويجب على المؤلفين والباحثين والطلاب والأساتذة الجامعيين والنقاد تقديم عملهم على موقع المهرجان، أو إرسال جهاز لوحي مضغوط يحتوي على ملف العمل إلى أمانة المهرجان.

شروط الأعمال المشاركة في المهرجان

ويجب أن تكون للأفلام الإيرانية التي تتقدم للمشاركة في القسم الرئيسي ترجمة باللغة الإنجليزية.

والأفلام الإيرانية التي تتقدم للمشاركة في المهرجان التي يتم إنتاجها بلغة أو لهجة غير فارسية، يجب أن يكون لها ترجمة باللغة الفارسية.