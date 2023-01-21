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السفير الايراني لدى يريفان: امن ارمينيا امن ايران

السفير الايراني لدى يريفان: امن ارمينيا امن ايران
السبت ٢١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

أكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى يريفان، يوم السبت، أن امن ارمينيا هو امن ايران.

العالم - ايران

وفي مؤتمر صحفي خلال زيارته الى محافظة سيونيك الارمينية، قال السفير عباس بدخشان ظهوري: ان ايران تتابع سياسة لتنمية التعاون مع دول الجوار في جميع المجالات. وأن ارمينيا جار وصديق لنا، ونحن نعتمد هذه السياسة كذلك مع أرمينيا.

وأضاف: لقد صرح وزير الخارجية الايراني سابقا، ان امن ارمينيا من امن ايران، وان موقف ايران الدائم كان ومازال يتمثل في ضرورة الحفاظ على استقلال الدول ووحدة اراضيها بما فيها ارمينيا وسائر الدول في إطار القوانين الدولية.

وتابع: ان التعاون والعلاقات بين ارمينيا وايران تشهد وتيرة متنامية في شتى الجهات، معربا عن امله بتحقيق مزيد من التنمية في التعاون بين هذين البلدين العريقين.

وفي الختام، قال السفير الايراني لدى يريفان: ان التعاون مع ارمينيا في مختلف الجوانب مهم بالنسبة لنا، ومن شأن التعاون المشترك بين ارمينيا وايران وروسيا ان يكون مثالا للتعاون متعدد الاطراف في المنطقة.

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