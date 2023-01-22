الكيان الصهيوني بيت العنكبوت... نعم وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ!

العالم _ کشکول

كيان الأحتلال يشهد مظاهرات واحتجاجات کل سبت من كل أسبوع، رفضا لقرارات بنيامين نتنياهو وسياسته الهادفة لـ"إضعاف القضاء" وتحويل نظام الحكم إلى "ديكتاتوري" وهذا هو سبب تفاقم حدة الخلافات بين الحكومة اليمينية والمعارضة.

وفقًا لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، تظاهر الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين مساء يوم السبت في "تل أبيب" وحيفا في الداخل المحتل ضد حكومة نتنياهو، احتجاجًا على قرارات الحكومة وتدخلها في وضع القوانين والاخلال بنظام القضاء المعمول به في "إسرائيل".

وكانت شرارة بداية المظاهرات والاحتجاجات مع تمسك وزير العدل في حكومة الاحتلال ياريف ليفين، بموقفه وإصراره على تطبيق رؤيته بتمرير التعدلايات القانونية، الرامية إلى تغليب سلطة النوّاب على سلطة القضاة. كما زادت الأمور سوءًا بالنسبة لنتنياهو، حينما قررت المحكمة العليا، إلغاء تعيين زعيم حركة شاس آريي درعي، وزيرا في حكومته؛ كونه مرتبط بمخالفات وقضايا فساد، وسط تحذيرات من إقدام الحكومة على سن قانون يُجرد "المحكمة العليا" من صلاحيات؛ لضمان وجود "درعي" بالحكومة.

المختص في الشأن "الإسرائيلي"، عادل ياسين، مشیرا الی وصول الخلافات الداخلية إلى نقطة اللاعودة ودخول الكيان في نفق مظلم يصعب الخروج منه، استبعد إمكانية اندلاع اشتباكات مسلحة، لكنه نوه إلى إمكانية قيام مجموعات باغتيال شخصية قانونية بارزة، ليصب الزيت على نار الخلافات، وتنتشر حالة الفوضى العارمة في قلب الكيان، وتنعدم قدرة الاحتلال على السيطرة على الأوضاع.

هذا وکان قد ألمح رئيس الكيان "الإسرائيلي"، يتسحاق هرتسوغ"، إلى خروج زمام الأمور عن سيطرته، وفشله في تهدئة الأوضاع إذ قال: "بكل صراحة إنني لا أضمن نجاح الوساطة بين الأطراف المسئولة عما يحدث. الطريق ما زالت طويلة، والفجوات التي تعاني منها 'إسرائيل' كبيرة".

ووفق المختص في الشأن "الإسرائيلي"، عادل ياسين، فإن أخطر ما يهدد الكيان في هذه المرحلة هو تغلغل الخلافات ووصولها إلى الجيش والمؤسسات الحكومية الأخرى والجامعات، ما سيترتب عليه زيادة التفكك النسيج الوهمي لهذا الكيان، وتحطم مبدأ الحصانة الاجتماعية ووصول نسبة كبيرة منهم للهجرة العكسية بحثًا عن مكان آمن.

وفي هذا السیاق قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إن نتنياهو سيطبق قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، ويقيل وزير الداخلية والصحة، زعيم حزب شاس اليميني "آريه درعي" خلال جلسة الحكومة الأسبوعية التي ستعقد اليوم الأحد. ولکن هذا یدخل الائتلاف الحكومي اليميني الإسرائيلي في مأزق خطير، وذلك على ضوء الخشية من انسحاب درعي من الائتلاف وبالتالي سقوط الحكومة وبهذا السبب بينت الصحيفة أنه يجري البحث عن حلول سريعة تضمن عودة درعي للمشهد السياسي ومنها إقرار قانون سريع يمنع تدخل المحكمة في تعيينات الحكومة، لأن حركة "شاس" لن تبقى يوما واحدا في الحكومة بدون "درعي"، ونتنياهو يعي أنه بدون "شاس" لن تكون له حكومة.

هذا یؤید تشبیه کیان الأحتلال بالبیت العنکبوت الذی هو أوهن البیوت... وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا.