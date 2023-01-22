احتجاجات غير مسبوقة تعصف بالكيان الإسرائيلي .. هل دخل مرحلة التفكك؟

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يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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أ ف ب : مقتل 9 أشخاص بإطلاق نار خلال احتفالات السنة الصينية الجديدة في ولاية كاليفورنيا الامريكية
حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني: عملية بيت ليد أصابت المنظومة الأمنية للكيان الصهويني بالاحباط والهزيمة
المتحدث باسم وكالة الفضاء الايرانية: انطلاق مرحلة تنفيذ مشروع منظومة الشهيد سليماني للاقمار الصناعية وهو الاول من نوعه في ايران
الخارجية الايرانية: الحرب المعرفية والهجينة الغربية ضد إيران استمرار لحربهم العسكرية والاقتصادية والسياسية ومحكوم عليها بالفشل كسابقاتها
وسائل إعلام: قتلى وجرحى بإطلاق نار في مدينة مونتيري بارك في لوس أنجلوس الأمريكية
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وزير الخارجية الايراني ردًا على قرار البرلمان الأوروبي ضد الحرس الثورة: إذا لم تصحح أوروبا مواقفها فمن الممكن تصور اتخاذ إجراءات مضادة
حزب الله يدين في بيان الاساءة للقرآن الكريم في السويد ويعتبرها خطوة في سياق التطاول على رسول الله (ص)
حزب الله: نطالب الحكومات الإسلامية والمرجعيات والهيئات والمؤسسات الإسلامية بالعمل على تكوين رأي عام عالمي يحول تكرار هذه الانتهاكات
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الأحد ٢٢ يناير ٢٠٢٣ - ١١:١٧ بتوقيت غرينتش
خرجت السبت تظاهرات احتجاجية واسعة ضد رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بمشاركة 1أكثر من 110 آلاف متظاهر في تل أبيب وبضعة آلاف في حيفا وبئر السبع والقدس المحتلة.
تصنيف :
أهم الأخبار
غرافيك
فيديو غرافيك
الاحتلال
كلمات دليلية :
بنيامين نتنياهو
القدس المحتلة
تل أبيب
الكيان الإسرائيلي
مظاهرات ضد نتنياهو
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