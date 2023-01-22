الأحد ٢٢ يناير ٢٠٢٣
١١:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

احتجاجات غير مسبوقة تعصف بالكيان الإسرائيلي .. هل دخل مرحلة التفكك؟

الأحد ٢٢ يناير ٢٠٢٣ - ١١:١٧ بتوقيت غرينتش

خرجت السبت تظاهرات احتجاجية واسعة ضد رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بمشاركة 1أكثر من 110 آلاف متظاهر في تل أبيب وبضعة آلاف في حيفا وبئر السبع والقدس المحتلة.

روابط ذات صلة

الأراضي المحتلة.. عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

بيت العنكبوت على شفا هاوية!..الكيان الصهيوني يقترب من تفكك وحرب أهلية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إقالة 'أرييه درعي' من منصبيه كوزير للداخلية والصحة

كنعاني: حرب الغرب الهجينة ضد إيران مصيرها الفشل

بلينكن سيزور تل أبيب حاملا رسالة من بايدن إلى نتنياهو قريبا

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 22-01-2023

احتجاجات غير مسبوقة تعصف بالكيان الإسرائيلي .. هل دخل مرحلة التفكك؟

أوروبا من دعم الإرهاب الی حظر محاربي الإرهاب