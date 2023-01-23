حزب الله يسعى لتفاهمات وتوافقات داخلية لانتخاب رئيس للجمهورية

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وأكد فضل الله في كلمة له خلال حفل تأبيني في بلدة كونين الجنوبية “يجب أن يلتقي الأفرقاء السياسيّون مع بعضهم البعض، ويتفقوا على من هو مؤهّل لأن يكون رئيساً للجمهورية”، واضاف “ندعو إلى التوافق لأن تركيبة بلدنا تفرض علينا ذلك، وبالتالي، لا يمكن لأي أحد أن يصل إلى أي مكان بالتحدي والاستفزاز”، واوضح ان “موقع رئاسة الجمهوريَّة أساسي في نظامنا السياسي، وإنتخاب الرئيس يؤدي إلى تشكيل حكومة جديدة، وتنتظم بذلك جميع المؤسسات الدستورية”.

وقال فضل الله “لقد وضعنا مجموعة مواصفات يجب أن يتمتّع بها الرئيس، ونحن دائماً نقول إننا لا نحتاج إلى رئيس ولا إلى حكومة ولا إلى أحد يحمي المقاومة، فالمقاومة هي من تحمي البلد”، وتابع “المقاومة هي من حررت لبنان والرئاسة والدولة والمؤسسات”.

ورأى النائب فضل الله أن “ما يحصل من تلاعب بسعر الدولار مقابل العملة اللبنانية ليس بريئا وليس مرتبطاً بنتيجة الوضع المالي والاقتصادي فقط”، وتابه “هناك طغمة مالية ما تزال متحكّمة بقرار الدولة المالي ونسميها الدولة العميقة ومن بينها المصارف، التي بالرغم من أنها حجزت أموال المودعين، فإنها ما زالت تجني أرباحاً طائلة من جيوب الناس”، واعتبر ان “الحل لهذه المشكلة لا يكون إلاّ عبر القانون والقضاء”، وأكد أن “المصرف المركزي وحاكمه والمصارف هم الذين يتحملون المسؤولية الأساسية في ما يجري بموضوع العملة”.

المصدر: موقع المنار