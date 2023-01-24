تفعيل أكثر من 2000 مصنع واستحداث 900 ألف فرصة عمل خلال 16 شهرا

العالم - ايران

وقال بهادري جهرمي ، في تصريح للتلفزيون الايراني مساء الاثنين ، حول مؤشرات مشروع الموازنة للعام الايراني القادم الذي يبدا في 21 اذار/مارس: في مجال الأسرة والسكان ، تم إلزام جميع الاجهزة التنفيذية بتخصيص واحد بالمائة من مواردها لدعم المرأة والأسرة ، للمرة الأولى في تاريخ الموازنات العامة بالبلاد.

وقال بهادري جهرمي: إن الحكومة تحاول بشكل واقعي التنبؤ بموارد الميزانية للعام المقبل وتحديد التكاليف حسب الموارد. بعض الامور سقف الموازنة لا يسمح بتنفيذها لذلك لم يتم السعي وراء موارد غير واقعية.

*تفعيل أكثر من ألفي مصنع واستحداث 900 ألف فرصة عمل

وأشار بهادري جهرمي إلى إحياء وتفعيل أكثر من ألفي مصنع وورشة منذ بداية عمل الحكومة ، وقال: خلال عام وأربعة أشهر من عمل الحكومة ، انطلقت أنشطة العديد من المصانع التي أغلقت جزئيًا أو كانت راكدة وغير نشطة. عندما لا يتم استخدام السعة ، فهذا يعني أن الدورة الاقتصادية لا تسير على ما يرام . وقد أدت الإجراءات المتخذة إلى خلق 900 ألف فرصة عمل على مدار عام وأربعة أشهر ، تتوفر إحصائيات تفصيلية عنها. بالطبع ، عدد الوظائف التي تم إنشاؤها أعلى بكثير ، وبعضها لم يتم التحقق منه.

وأكد المتحدث باسم الحكومة: إذا تمكنا من زيادة معدل نمو العجلة الاقتصادية ، يمكننا تدريجياً تعويض الخلل في مصادر الدخل والمصروفات وسيقل الضغط الاقتصادي.

وصرح قائلا: لدينا مشاكل ، لكننا قطعنا بوحدة الشعب مسار نمو جيد مقارنة بدول أخرى في المنطقة ورغم العقوبات.

*نجحنا في النقل بين المدارات

وفي إشارة إلى إمكانية النقل المداري من قبل حاملة الأقمار الصناعية "قائم"، أضاف بهادري جهرمي: "كنا من بين الدول العشر الأولى في العالم في إطلاق الأقمار الصناعية ، وتمكنا من النقل بين المدارات في ديسمبر ، وتلسكوب كبير صنع في إيران يعد أحد التلسكوبات في العالم . هذه الامور تدل على أن القدرات الفكرية والتنفيذية والتشريعية والقضائية للشعب الإيراني واسعة.

*سيتم تاسيس المنظمة التجارية

وأعلن بهادري جهرمي جدول أعمال الحكومة لإعداد مشروع قانون لتأسيس منظمة تجارية وقال: إن مقترح الحكومة هو فصل مجموعة التجارة وتنظيم السوق عن وزارة الصناعة والتعدين والتجارة ووزارة الجهاد الزراعي. تمت الموافقة على مشروع قانون لإنشاء منظمة تجارية تحت إشراف ديوان الرئاسة وسيتم تقديمه إلى مجلس الشورى الإسلامي كمشروع قانون بصفة عاجلة.

*إنشاء مقر في البنك المركزي لمواجهة الحرب الاقتصادية

وقال المتحدث باسم الحكومة عن زيادة عائدات النقد الأجنبي: "الحرب الهجينة لأعداء الشعب الايراني تشمل مجال الاقتصاد ايضا. نحن أمام حرب وهجوم وقد شكلت الحكومة مقراً لمواجهة هذه الحرب بإشراف البنك المركزي".

*زيادة في الصادرات غير النفطية بنسبة 30 بالمائة

وتابع أمين الهيئة الحكومية: إن إجمالي الصادرات غير النفطية في الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي (العام الايراني) زاد بنحو 30٪ مقارنة بنفس الفترة. كانت هناك زيادة ملحوظة في صادرات النفط.

وفي إشارة إلى استراتيجية الحكومة الجديدة في مجال السياسة الخارجية ، قال: "نحن ننظر إلى المجال الداخلي ، ولكن على الصعيد الدولي ، بدلاً من الالتفات إلى 4 أو 5 دول ، تفتح الجمهورية الإسلامية أبوابها لجميع الدول".

وتابع المتحدث الحكومي: "للأسف ، في الماضي ، كانت علاقاتنا التجارية أقل مع دول الجوار. الا ان علاقاتنا مع جيراننا تضاعفت 5 مرات (منذ تولي الحكومة الحالية مهامها قبل 16 شهرا) وكان الميزان التجاري بشكل عام إيجابيًا. عندما نولي اهتمامًا لهذه القدرات الإقليمية ، بالإضافة إلى الآثار الأمنية والترانزيت ، فإن لها أيضًا آثارًا اقتصادية واسعة النطاق.

*تم إعداد مشروع قانون لتنظيم التجمعات والمسيرات

وقال بهادري جهرمي عن إعداد مشروع قانون إقامة التجمعات والمسيرات: لقد تم إعداد هذا القانون ووضع اللمسات الأخيرة عليه بوعد من رئيس الجمهورية في الدائرة القانونية وستقره الحكومة قريباً ومن ثم يرفع إلى مجلس الشورى الإسلامي.