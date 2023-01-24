استقالة مجموعة من كبار المسؤولين الأوكرانيين بسبب فضيحة فساد

العالم - الأزمة الأوكرانية

وأكدت الدفاع الأوكرانية أن نائب وزير الدفاع الأوكراني فياتشيسلاف شابوفالوف، المسؤول عن الخدمات اللوجستية للقوات المسلحة الأوكرانية، استقال بعد فضيحة المشتريات.

وجاء في البيان أن "فياتشيسلاف شابوفالوف... طلب طرده حتى لا يشكل تهديدا للإمدادات المستقرة للقوات المسلحة الأوكرانية نتيجة حملة اتهامات تتعلق بشراء خدمات غذائية".

وأضاف البيان أن وزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف وافق على طلب نائبه ووجه مقترحا إلى الحكومة بذلك.

كما تم إقالة نائب المدعي العام الأوكراني على خلفية قضية فساد.

وتأتي استقالة نائب وزير الدفاع الأوكراني بعد ساعات من استقالة نائب رئيس ديوان مكتب الرئاسة في أوكرانيا، كيريلو تيموشينكو.

وأكد الرئيس الأوكراني قبول استقالة تيموشينكو، في بيان جاء فيه "طرد تيموشينكو كيريلو فلادلينوفيتش من منصب نائب رئيس مكتب رئيس أوكرانيا وفقًا للطلب المقدم".

وكان قد أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن تغييرات بالمناصب العليا في الحكومة وفي الأقاليم ستتم في يومين.

وقال زيلينسكي في خطابه الليلي المصور: "هناك بالفعل قرارات تتعلق بالمناصب بعضها اليوم (الأمس) والبعض الآخر غدا (اليوم الثلاثاء). فيما يتعلق بالمسؤولين على مختلف المستويات في الوزارات والهياكل الحكومية المركزية الأخرى، وكذلك في الأقاليم وفي منظومة إنفاذ القانون".

وكان الرئيس الأوكراني قد تعهد في السابق بمكافحة الفساد على جميع المستويات، وسط سلسلة من المزاعم بتلقي رشى وممارسات مشبوهة.