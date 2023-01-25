الأربعاء ٢٥ يناير ٢٠٢٣
١٠:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

صادرات النفط الإيرانية تقفز لأعلى مستوى منذ عام 2019

صادرات النفط الإيرانية تقفز لأعلى مستوى منذ عام 2019
الأربعاء ٢٥ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:١٨ بتوقيت غرينتش

أكدت تحليلات الشحن لشركة "فورتيكسا" أن صادرات النفط الإيرانية قفزت إلى نحو 1.4 مليون برميل يومياً ديسمبر/كانون الاول 2022، وهو أعلى مستوى منذ عام 2019.

العالم - ايران

جاء ذلك فيما قالت " الولايات المتحدة الأميركية إنها ستزيد الضغط على الصين لوقف شراء النفط الإيراني، حيث يسعى البيت الأبيض إلى فرض عقوبات تهدف إلى كبح أنشطة طهران النووية، فيما قفزت صادرات إيران من الخام إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وفق بيانات صادرة عن شركة متخصصة في تتبع شحنات النفط."

وأدعى روبرت مالي، المبعوث الخاص لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإيران، في تصريحات لتلفزيون بلومبيرغ، أن "الصين هي الوجهة الرئيسية لصادرات إيران غير المشروعة.. وسيتم تكثيف المحادثات لثني بكين عن مثل هذه المشتريات". على حد تعبيره

ونفى المسؤول الأميركي أن تكون الولايات المتحدة، كما يتكهن بعض تجار الطاقة، "سعيدة بوجود النفط الإيراني في الأسواق العالمية طالما أنه يساعد في إبقاء الأسعار تحت السيطرة".

وكان خام برنت قد قفز إلى ما يقرب من 130 دولاراً للبرميل في أعقاب اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في نهاية فبراير/ شباط من العام الماضي، وهو ما تسبب في ارتفاع حاد في أسعار البنزين بالولايات المتحدة وأضر بالرئيس جو بايدن سياسياً.

لكن أسعار الخام تراجعت تدريجيا في نهاية العام الحالي لتصل إلى نحو 88 دولاراً للبرميل، أمس الثلاثاء. في حين تتوقع بنوك استثمار عالمية، منها "غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي"، صعود الأسعار مجدداً فوق 100 دولار للبرميل مرة أخرى في وقت لاحق من العام الجاري.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

صادرات النفط الإيرانية ترتفع إلى مستوى قياسي رغم الحظر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. العراق يعلن استغناءه عن القوات القتالية الأجنبية

السودان تعلن عن موعد ورشة "السلام" المرتقبة

رئيسي يطلب من الأجهزة التنفيذية دعم البنك المركزي في إدارة سوق العملة الاجنبية

صادرات النفط الإيرانية تقفز لأعلى مستوى منذ عام 2019

نواب الشعب في البرلمان الايراني دانوا الاساءة للقرآن الكريم بالسويد

شاهد بالفيديو.. ندوة دولية في طهران تطرح أساليب لمكافحة السرطان