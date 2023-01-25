صادرات النفط الإيرانية تقفز لأعلى مستوى منذ عام 2019

العالم - ايران

جاء ذلك فيما قالت " الولايات المتحدة الأميركية إنها ستزيد الضغط على الصين لوقف شراء النفط الإيراني، حيث يسعى البيت الأبيض إلى فرض عقوبات تهدف إلى كبح أنشطة طهران النووية، فيما قفزت صادرات إيران من الخام إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وفق بيانات صادرة عن شركة متخصصة في تتبع شحنات النفط."

وأدعى روبرت مالي، المبعوث الخاص لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإيران، في تصريحات لتلفزيون بلومبيرغ، أن "الصين هي الوجهة الرئيسية لصادرات إيران غير المشروعة.. وسيتم تكثيف المحادثات لثني بكين عن مثل هذه المشتريات". على حد تعبيره

ونفى المسؤول الأميركي أن تكون الولايات المتحدة، كما يتكهن بعض تجار الطاقة، "سعيدة بوجود النفط الإيراني في الأسواق العالمية طالما أنه يساعد في إبقاء الأسعار تحت السيطرة".

وكان خام برنت قد قفز إلى ما يقرب من 130 دولاراً للبرميل في أعقاب اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في نهاية فبراير/ شباط من العام الماضي، وهو ما تسبب في ارتفاع حاد في أسعار البنزين بالولايات المتحدة وأضر بالرئيس جو بايدن سياسياً.

لكن أسعار الخام تراجعت تدريجيا في نهاية العام الحالي لتصل إلى نحو 88 دولاراً للبرميل، أمس الثلاثاء. في حين تتوقع بنوك استثمار عالمية، منها "غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي"، صعود الأسعار مجدداً فوق 100 دولار للبرميل مرة أخرى في وقت لاحق من العام الجاري.