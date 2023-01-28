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شاهد .. قائد الثورة الإسلامیة یتفقد معرض المنجزات الصناعية

شاهد .. قائد الثورة الإسلامیة یتفقد معرض المنجزات الصناعية
السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٩:١١ بتوقيت غرينتش

زار قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي، صباح اليوم السبت، معرض القدرات والمنجزات الصناعية في حسينية الإمام الخميني (رض).

العالم - ايران

يتبع ..

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