السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣
٠٧:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 28-01-2023

السبت ٢٨ يناير ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 28-01-2023

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 28-01-2023

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نتنياهو يداري فشله بالتهديد.. اول رد له عقب عمليات القدس البطولية

زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب ضواحي مدينة خوي بمحافظة اذربيجان الغربية

في اتصال هاتفي مع علييف؛ رئيسي : العلاقات بين إيران وأذربيجان تقوم على اواصر ثقافية وتاريخية لا تنفصم

أسرى "عوفر" يقررون إرجاع وجبات الطعام وإغلاق الأقسام غداً

الكشف عن صورة وهوية أحد قتلى عملية القدس

السلطة الفلسطينية تحمل الاحتلال مسؤولية التصعيد في الضفة والقدس المحتلتين