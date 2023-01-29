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مؤشرات خطيرة.. الناتو بصدد إشعال حرب مباشرة مع روسيا

مؤشرات خطيرة.. الناتو بصدد إشعال حرب مباشرة مع روسيا
الأحد ٢٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس اللجنة العسكرية للناتو، روب باور، استعداد الحلف للمواجهة المباشرة مع روسيا، معتبرا أن أهداف موسكو الاستراتيجية تتخطى فضاء أوكرانيا.

العالم - الأميركيتان

وقال باور في مقابلة مع النسخة البرتغالية من RTP، إنه يجب إعادة توجيه الإنتاج الصناعي لدول الحلف إلى المجال العسكري، واصفا مسألة إعادة التسليح بأنها "أولوية للناتو الذي فقد احتكاره للمبادرة العسكرية".

هذا ومن جانب آخر..حذر مسؤول في الخارجية الروسية، يوم أمس، من أن حلف شمال الأطلسي "يقترب من مستوى خطير ينذر بالمواجهة العسكرية المباشرة مع روسيا".

وقال نائب مدير إدارة عدم الانتشار والرقابة على التسلح في الخارجية الروسية، كونستانتين فورونتسوف، إن "دول الحلف تلتزم الصمت حول ضلوعها في الأزمة الأوكرانية، في حين تعمل على تقديم الدعم لكييف وتمدها بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية وإدارة العمليات القتالية".

ولفت إلى أن واشنطن "تجني الحصة الأكبر من المكاسب من استمرار الحرب، واضطرار الدول الأوروبية لشراء الأسلحة منها قبل إرسالها إلى أوكرانيا".

يأتي هذا بعد قيام الناتو بمناورات "الردع النووي" في بحر الشمال وبلجيكا والمملكة المتحدة، والتي قابلها إعلان وزارة الدفاع البيلاروسية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستعد لإرسال 9 آلاف جندي لبيلاروسيا، في إطار الاتفاق بين موسكو ومينسك على نشر قوات عسكرية مشتركة على حدود بيلاروسيا الغربية، وأن طلائع تلك القوات بدأت بالوصول.

كما أعلن الكرملين أن المناطق الأوكرانية الأربع التي ضمتها روسيا أواخر سبتمبر الماضي "تخضع بالكامل لحماية الترسانة النووية الروسية"، قبل أن يعلن بوتين الأحكام العرفية بتلك المناطق.

وأثارت هذه التطورات مخاوف واسعة من دخول الحرب مرحلة جديدة، قد تنطوي حتى على استخدام السلاح النووي، لا سيما مع الهجوم الأوكراني الأخير على خيرسون.

ورأى مراقبون وخبراء عسكريون من أن روسيا والناتو "أصبحا بالفعل أقرب من أي وقت للتصادم العسكري المباشر"، محذرين من مغبة ما يحدث من "حشد عسكري ومناورات متقابلة".

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