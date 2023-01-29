أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الأحد 29 يناير 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

- جمهوري اسلامي ..

القائد يقوم بزيارة تفقدية إستغرقت 3 ساعات لمعرض المنجزات والإمكانيات الصناعية الداخلية .

- اطلاعات ..

مصرع تسعت صهاينة في عمليات إستشهادية في القدس , إنتقاما لدماء شهداء مجزرة جنين .

- عصر ايرانيان ..

الإنتقام المقدس ..العمليات الإستشهادية الأخيرة فجرت رعبا هائلا في الكيان الصهيوني .

- كيهان ..

بومبيو يعترف بإنفاق أمريكا مليار دولار في مخططات لإسقاط الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو .

- رسالت ..

حركة أنصار الله اليمنية تتحدث عن إحتمال إعلان هدنة جديدة مع التحالف السعودي .

- ابرار..

وزير الخارجية عبد اللهيان.. وراء حادث سفارة جمهورية آذربيجان بطهران خلافات بين زوجين .

- رويش ملت ..

وزير الداخلية يشير لوجود دوافع شخصية بحتة وراء حادث إقتحام سفارة جمهورية آذربيجان .

- قدس ..

عمليات إستشهادية بالقدس توقع العديد من القتلى والجرحي الصهاينة خلال يومين بعد مجزرة جنين.

- ارمان ملي ..

إستمرار الهجمات التي تستهدف الصهاينة في كل أرجاء الضفة الغربية المحتلة .

- سياست روز ..

النظام الخليفي يحظر أية تظاهرات شعبية تندد بالإساءات الغربية المستمرة لحرمة القرآن الكريم .

- جوان ..

تفجر إحتجاجات في الولايات المتحدة إثر مصرع أمريكي آخر من أصول أفريقية على يد الشرطة .

- افتاب يزد ..

ملك الأردن يتهم بن سلمان ولي عهد السعودية بدعم محاولة إنقلاب لإسقاطه من العرش.

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

SV

1- جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( عشرة مقابل عشرة , المقاومة تثأر بدقة لجنين )..

الكيان الصهيوني لم يتوقع ابدا مثل هذا الرد الحازم السريع من قبل الفلسطينيين على المجزرة التي ارتكبها بجنين بالضفة الغربية المحتلة, وهي المجزرة التي اوقعت عشرة شهداء والعديد من الجرحى الفلسطينيين الخميس الماضي .

( بعد يوم واحد فقط من مجزرة جنين رد الشعب الفلسطيني بعملية إستشهادية في القدس أوقعت عشرة قتلى صهاينة).

شاب فلسطيني نفذ هذه العملية الاستشهادية بمفرده , وبعدها بيوم ايضا اصيب صهيونيان بجروح خطيرة بالقدس بنيران يافع فلسطيني.

وهكذا يواجه الكيان الصهيوني مأزقا حقيقيا في الضفة الغربية الامر دفع نتنياهو لعقد اجتماعا امنيا طارئا والى اتخاذ قرارات بالزج بقوات اضافية بالضفة وتسهيل بيع السلاح للمستوطنين الصهاينة وخاصة في القدس وسط مخاوف جدية بتل ابيب من قرب اندلاع انتفاضة فلسطينية مسلحة شاملة .

2- خراسان ..

في الشأن الفلسطيني ايضا كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( عام 2023 كابوس للصهينة )..

نتنياهو عقد اجتماعا طارئا لحكومته ووزير الحرب الصهيوني قطع زيارته الرسمية لامريكا عائدا لتل ابيب , ووزير الامن الداخلي بن غفير هرع وسط حماية امنية مشددة لتفقد المناطق التي شهدت عمليات فلسطينية بالقدس .. انها حمى الهلع التي تعصف بالكيان الصهيوني بعد العمليتين الاستشهاديتين بالقدس .

( إن الكيان الصهيوني بات يتخبط مقابل الصلابة الفلسطينية وليس من المستبعد أن يدفعه ذعره للتصعيد أكثر بالضفة )

ولكن يبدو واضحا للعيان من الرد الفلسطيني المسلح على مجزرة جنين ان اي تصعيد صهيوني سيؤدي لتفجير انتفاضة فلسطينية مسلحة لن يتحدد نطاقها بالضفة بل قد يمتد لاراضي 1948 ايضا

ان العام الحالي سيكون كابوسا واقعيا للكيان .

3- سياست روز ..

في تقريرها (وزيرة الخارجية الألمانية خطوة نحو الحرب) كتبت صحيفة سياست روز ..

وزيرة الخارجية الالمانية انالينا بيربوك ادلت مؤخرا بتصريحات عجيبة اقل ما يمكن وصفها بانها غير دبلوماسية واستفزازية بقولها ان المانيا في حالة حرب مع روسيا .

( تصريحات الوزيرة بيربوك أثارت إنتقادات واسعة بالبرلمان الألماني ووصفها نواب بالفيل في متجر للأواني الخزفية )

في اشارة لمدى خطورة موقفها لجر رجل المانيا في الحرب الاوكرانية مقابل روسيا . ان هذه الوزيرة ادلت بتصريحاتها الاخيرة في معرض ردها على تحذيرات نيابية وسياسية من خطر ارسال دبابات ليوبارد الالمانية المتطورة للجيش الاوكراني .

4- جمهوري اسلامي ..

صحيفةجمهوري اسلامي كتبت في مقالها ( هلع في الكيان الصهيوني )..

هزت العملية الاستشهادية الفلسطينية في القدس والتي اوقعت عدد كبير من القتلى والجرحى الصهاينة , الكيان الغاصب بشدة حيث سارع نتنياهو لفرض اجراءات امنية مشددة عاجلة بالضفة ونشر وحدات عسكرية اضافية مع اعلان تسهيلات خاصة لبيع السلاح للمستوطنين .

( إن العملية الإستشهادية التي قام بها الشهيد خيري العلقم بالقدس , رسالة إنذار فلسطينية مباشرة للكيان الصهيوني من مغبة مواصلة جرائمه )

هذه العملية حملت في نفس الوقت مؤشرا واضحا يؤكد ان الشعب الفلسطيني بات يقف على عتبة حمل السلاح ضد الاحتلال في الضفة الغربية. وبالطبع قد يعمد الكيان الى تصعيد قمعه الوحشي الا ان اي تحرك كهذا سيكون كصب الزيت على نيران اعصار الغضب الفلسطيني .

2- كيهان ..

كتبت صحيفة كيهان في تقرير يحمل عنوانه تساؤلا يقول(هل ستغير دبابات الغرب المعادلات الميدانية بأوكرانيا ؟)..

القوى الغربية تستعد لارسال دبابات ثقيلة ونظم دفاع جوي وربما طائرات مقاتلة ايضا للجيش الاوكراني لتغيير المعادلات الميدانية لصالحه مقابل روسيا , الا ان بعض الخبراء العسكريين الغربيين يشككون بامكانية تحقيق ذلك .

( إن هدف الغرب من وراء توسيع الدعم العسكري لأوكرانيا يدور حول محور إستنزاف وإضعاف روسيا بالدرجة الأولى )

ولكن قد تساهم هذه الدبابات والاسلحة الغربية في اطالة امد الحرب بتحويلها لحرب استنزاف للطرفين , لكن من المستبعد جدا ان تؤثر حقا في موازين القوى في اوكرانيا فروسيا قد تضع كل قدراتها العسكرية باستثناء النووية في الميدان لا لتحقيق اهدافها فحسب بل للمحافظة على مكانتها وسمعتها العالمية ايضا .

6- رسالت ..

في مقالها ( بايدن والفضيحة المستمرة ) كتبت صحيفة رسالت .

ربما لم يخطر على بال بايدن وحزبه الديمقراطي الحاكم بعد فخ ضبط وثائق سرية في منزل ترامب, ان الجمهوريين سيعدون فخا مماثلا لبايدن لحرق فرص ترشيحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة .

( في الواقع يبدو أن الجمهوريين والديمقراطيين قد يتحركان بإتجاه ترشيح شخصيات بديلة عن ترامب وبايدن في الإنتخابات الرئاسية).

ففي احدث استطلاع للراي العام بامريكا قال اكثر من ستين بالمئة من المستطلعين لا كبيرة لترشيح كلا من ترامب وبايدن.

ان ترامب متهم بايجاد شروخ بالحزب الجمهوري نفسه ومتهم بمواقفه الهوجاء داخليا ودوليا وبميوله الاستعراضية , وبايدن متهم بعدم القدرة على ادارة شؤون البلاد وبضعف قواه الجسدية والفكرية .