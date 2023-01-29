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قاليباف يصل الجزائر للمشاركة في اجتماع اتحاد برلمانات دول منظمة التعاون الاسلامي

قاليباف يصل الجزائر للمشاركة في اجتماع اتحاد برلمانات دول منظمة التعاون الاسلامي
الأحد ٢٩ يناير ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

وصل رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف الى العاصمة الجزائرية فجر اليوم الاحد للمشاركة في اجتماع اتحاد برلمانات دول منظمة التعاون الاسلامي.

العالم - ايران

وقد كان في استقبال قاليباف في مطار الجزائر رئيس مجلس الشعب الجزائري ابراهيم بوغالي .

وكان رئيس مجلس الشورى الإسلامي قد صرح قبل توجهه إلى الجزائر " اننا نأمل أن نستثمر هذه الفرصة التي ستستمر يومين لتطوير العلاقات والوحدة بين الدول الإسلامية".

واضاف محمد باقر قاليباف ، في افادة صحفية بمطار مهر أباد بطهران قبيل توجهه لحضور مؤتمر رؤساء برلمانات الدول الإسلامية بالجزائر : انني اتوجه الى الجزائر تلبية لدعوة رئيس مجلس النواب الجزائري ، بمناسبة انعقاد المؤتمرالسابع عشر للتعاون بين دول منظمة التعاون الاسلامي .

وأضاف قاليباف: تشارك 45 دولة إسلامية وأكثر من 40 برلمانا يشارك في هذا المؤتمر بينهم أكثر من 20 رئيس برلماني ولا شك في أن هذا المؤتمر يحظى بأهمية خاصة لاسيما انه سيبحث تطورات العالم الاسلامي وتحديات التطوير والتنمية في العالم الإسلامي.

وقال رئيس مجلس الشورى الاسلامي إن القضية التي سأطرحها في هذا المؤتمر كمبادرة هي العالم الإسلامي والتضامن من أجل السلام والتنمية المستدامة. بطبيعة الحال ، هذه فرصة في متناول أيدينا لتوسيع العلاقات متعددة الأطراف مع الدول الحاضرة في هذا المؤتمر، وخاصة العلاقات الثنائية بين إيران والجزائر ، وآمل أن يجري أغتنام هذه الفرصة التي تستمر يومين لتطوير العلاقات والوحدة بين البلدين.

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قاليباف يصل الجزائر للمشاركة في اجتماع اتحاد برلمانات دول منظمة التعاون الاسلامي

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