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شاهد.. زيلينسكي يدعو حلفاءه الى تزويد بلاده بالاسلحة

الإثنين ٣٠ يناير ٢٠٢٣ - ١٠:٥٢ بتوقيت غرينتش

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاءه الغربيين الى تزويد بلاده بأنواع جديدة من الأسلحة.

العالم - خاص بالعالم

داخل مدينة باخموت ومناطق عدة في مقاطعة دونيتسك بإقليم دونباس تدور معارك عنيفة بين الجيش الاوكراني والقوات الروسية مع تكثيف الاخيرة عملياتها في الشرق وعودة القصف الروسي على مدن الجنوب بعد فترة من الهدوء النسبي خاصة في مقاطعتي زاباروجيا وخيرسون.

وضع وصفه الرئيس الاوكراني فلودومير زيلينسكي بالصعب للغاية مجددا دعواته لحلفائه الغربيين بالاسراع في مد بلاده بالامدادت العسكرية وتسليمها أنواعا جديدة من الأسلحة.

وقال زيلينسكي: "الوضع صعب للغاية، هناك هجمات روسية مستمرة في باخموت وفوليدار وقطاعات أخرى في منطقة دونيتسك، روسيا تريد أن تطول الحرب وتُنهك قواتنا، لذلك علينا تسريع الأحداث والإسراع بالإمدادات وإتاحة خيارات أسلحة جديدة لأوكرانيا".

لكن مطالب زيلينسكي بصواريخ بعيدة المدى ومقاتلات يبدو انها لن تلبى في الوقت الحالي رغم الحديث عن مفاوضات تجري بهذا الشأن.

المستشار الالماني أولاف شولتز قال إن برلين لن ترسل مقاتلات إلى أوكرانيا، ولن تسمح بتحول الحرب إلى صراع بين موسكو وحلف شمال الأطلسي.

وقال شولتز: "لقد ساهمنا في ضمان عدم حدوث تصعيد للصراع لانه سيؤدي إلى حرب بين روسيا ودول الناتو، وهذا لن يحدث، وسنمنعه بكل جهودنا لقد نجحنا حتى الآن وسنواصل القيام بذلك، الأمر يتعلق بدعم أوكرانيا وهذا ينبغي أن لا يكون منافسة لمعرفة من يرسل أسلحة أكثر".

بيدا ان محاولة شولتز تاتي مغايرة لتحركات الأمين العام للنيتو ينس ستولتنبرغ الذي دعا اطراف اخرى لارسال اسلحة الى اوكرانيا محاولا اقناع كوريا الجنوبية بتكثيف مساعدتها العسكرية لكييف، ومراجعة سياستها المتمثلة في عدم تسليح الدول المتحاربة كما فعلت المانيا والنروج.

في المقابل رأت روسيا ان وساطة الغرب لوقف الحرب مجرد اوهام، وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في الظروف الحالية عندما أعلنت، واشنطن قرارها بتزويد أوكرانيا بالدبابات ويتنافس أتباعها على من سيرسل أكثر لا توجد فائدة من التحدث ليس فقط مع الأوكرانيين بل ومع من يحركهم كدمى.

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