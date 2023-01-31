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شاهد.. تفاعل نشطاء التواصل مع أهم قضايا المنطقة والعالم

الثلاثاء ٣١ يناير ٢٠٢٣ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

شهدت شبكات التواصل الاجتماعي تفاعلا واسعا مع أهم قضايا على صعيد العالم العربي والدولي.

العالم - هاشتاغ

بين القدس وسلوان، خط يرسم معالم قضية لم ولن تنتهي بالنسبة للملايين في فلسطين وخارجها. وما بعد عملية خيري علقم، ليس كما قبلها.

ويؤكد الفلسطينيون انهم مدركون حقيقة أن الحرية لن يمنحها أحد لهم، بل هم من ياخذوها بدمائهم وصمودهم ونضالهم.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا واسعا جدا مع العمليات الأخيرة في القدس ضد الإحتلال الإسرائيلي.

وأما في السعودية، فمن أم بندر إلى أم طلال، حكاية واحدة عنوانها كفاح في ظل ظروف حياة صعبة جدا في السعودية، سيدتان تفترشان الأرض لبيع الطعام لتأمين قوتهما، بينما المليارات تصرف على مهرجانات الترفيه والترويج لسياسات تريدها السلطات في المملكة، هذه قصة أم بندر وأم طلال.

وبينما يعيش الكثير من السعوديين حالة معيشية صعبة، في وقت تصرف المليارات على هيئة الترفيه التي يترأسها تركي ال الشيخ، هناك من يروج ويدافع عن هذه السياسة.

وابرز هؤلاء رجال دين ودعاة، باتوا يكررون ما تقوله السلطات حفظا لسلامتهم وتزلفا للعائلة الحاكمة، من هؤلاء وزير الشؤون الاسلامية في السعودية عبد اللطيف ال الشيخ، الذي اعتبر ان المنابر الدعوية في المملكة باتت مضبوطة مئة بالمئة.

وطوال الأشهر الماضية، استنفرت الولايات المتحدة شبكاتها السياسية والامنية والإعلامية للتحريض ضد إيران ودول أخرى بحجة حقوق الإنسان واحترام حرية التعبير.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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