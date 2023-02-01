أحرار سنجار تقصف قاعدة تركية وتطالب بإزالتها من العراق

العالم - مراسلون

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان إنّ المعلومات تشير الى إطلاق ثمانية صواريخ على قاعدة زليكان التي تضم قوات تركية صباح اليوم، وإنّ صاروخين فقط سقطا داخل القاعدة دون وقوع إصابات.

وأفاد مراسل قناة العالم في بعشيقة ان القاعدة العسكرية التركية تعرضت لعدة هجمات صاروخية متكررة خلال الأشهر الماضية، كان آخرها في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وأكد مراسل العالم ان مجموعة "احرار سنجار" تبنت الهجوم علی القاعدة العسكرية التركية معتبرة انها قاعدة احتلالية علی الحكومة العراقية ازالتها عن الاراضي العراقية.

وتقع قاعدة زليكان في منطقة بعشيقة وتبتعد 17 عن مركز مدينة الموصل وتم انشاء هذه القاعدة في عام 2015 بعد احتلال داعش لمدينة الموصل بداعي تدريب القوات العراقية لتحرير الموصل، لكنها أصبحت قاعدة احتلالية تركية بعد ازالة داعش.