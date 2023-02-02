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شهيد وجريح بانفجار جسم من مخلفات العدوان في الحديدة

شهيد وجريح بانفجار جسم من مخلفات العدوان في الحديدة
الخميس ٠٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

استشهد مواطن وأصيب آخر، اليوم الخميس، جراء انفجار جسم من مخلفات تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في محافظة الحديدة.

العالم- اليمن

وذكر المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام أن مواطنا استشهد وأصيب آخر نتيجة انفجار جسم من مخلفات العدوان في مديرية الحالي.

وأشار إلى أن المديرية لا تزال ملوثة بأعداد كبيرة من الألغام والقنابل العنقودية التي خلفها العدوان.

وأدان المركز استمرار تحالف العدوان في منع دخول أجهزة الكشف عن الألغام في مخالفة صريحة من المبادئ والقوانين الدولية.

يذكر أن مركز التعامل مع الألغام سجّل خلال الفترة الماضية سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، جراء تعنت دول العدوان وعدم سماحها بإدخال أجهزة نزع الألغام لتطهير القنابل العنقودية والألغام في اليمن، في ظل صمت أممي.

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