اللواء سلامي: المسلمون سيعاقبون من أساء للقرآن الكريم

العالم- ايران

وشارك اللواء سلامي ، الیوم الخميس الحفل الختامي للنسخة الثانية عشرة من مسابقة القرآن الكريم لزوجات وأبناء منسوبي الحرس الثوري الإسلامي في مدينة مشهد المقدسة.

واعتبر سلامي سبب إهانة الأعداء للقرآن الكريم ، نوره الرائع وتألقه الذي أعمي أعين الأعداء، مضيفا : نقول لمن أحرقوا القرآن أن هذه النار ستبتلع أجسادكم.

وتابع من اليوم يجب أن تعيشوا في الخفاء ولابد أن تراودكم كوابيس كل ليلة ولن يترككم المسلمون حتى لو مرت عقود.

وقال: نحن اليوم حراس الإسلام والقرآن والثورة الاسلامية، وحماة الولاية والأمة.

وصرح : إن الشباب يتعرضون لمؤامرات العدو الشديدة، إن لافتا إلى أن العدو يحاول نشر الإلحاد بين الشباب واستبدالهم بالشخصية الغربية التي لا هوية لها، وهو عمل شرير.

وقال: الحرس الثوري الإسلامي یحمي النظام والثورة الإسلامية ویحمل رسالة العدل والحرية في العالم ، وقد جاءت لإحياء كرامة الإنسان وعظمة الإسلام، مؤكدا : لولا الحرس الثوري لما كنا قادرين على حماية عزة الثورة الإسلامية وقيمها .