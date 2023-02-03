الجمعة ٠٣ فبراير ٢٠٢٣
١١:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

مسؤول ایرانی: الثورة الإسلامية لعبت دورا رئيسيا في افول الهيمنة الأميركية

مسؤول ایرانی: الثورة الإسلامية لعبت دورا رئيسيا في افول الهيمنة الأميركية
الجمعة ٠٣ فبراير ٢٠٢٣ - ١٠:٤٢ بتوقيت غرينتش

اعتبر قائد سلاح الجو في الجيش الايراني العميد الطيار " حميد واحدي" أن الثورة الإسلامية في ايران لعبت دورا رئيسيا في افول الهيمنة الأميركية من خلال دعمها للحركات المعادية للإستكبار العالمي، وساهمت في اتساع نطاق هذه الحركات التواقة للحرية في العالم.

العالم - ایران

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها اليوم الجمعة في مصلى طهران قبل خطبة الصلاة، مؤكدا أن مرور الايام والسنين يزيد من تعاظم هذه الثورة المباركة وتأثيرها العميق على المستوى العالمي.

وتابع المسؤول قائلا: ان حقد أعداء الثورة الاسلامية ضد الشعب الايراني بدأ في الايام التي انتصرت فيها هذه الثورة عام 1979، لأنها أدت الى انعتاق الشعب الايراني من التبعية للقوى الاجنبية وآثارها على العلاقات الدولية.

وأشار الى آثار الثورة الاسلامية وقال: ان الكثير من الذين كانوا يزعمون التقدم والثقافة كانوا يعتبرون هذه الثورة بأنها تيار سرعان ما يخبت شعاعه، الا ان الهوية الحضارية لايران التي ازدادت غنى بالمعارف الاسلامية وقفت بوجه هذا الفكر الموهوم وقدمت وصفة جديدة من العلاقات الاجتماعية التي كانت منقطعة النظير، وهي المقاومة.

وشدد العميد " واحدي " على أن أحد أسباب شن الحرب المفروضة على ايران في الاعوام (1980-1988) انما يعود لعدم نفوذ الغرب على مصادر النفط والغاز في غرب آسيا وهزيمته في تسليط الكيان الصهيوني اللقيط على مقدرات هذه المنطقة.

روابط ذات صلة

اسلامي: الموقف الاخير للوكالة الذرية تجاه ايران يبعث على الاسف

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس وزراء باكستان: نعيش وقتا عصيبا بسبب صندوق النقد الدولي

هل تؤشر الاعتداءات على غزة نقل الاحتلال التصعيد الى القطاع؟

حزب الله: أميركا لا تعنيها مصلحة اللبنانيين

قبل بدء قمة مقررة لزيلينسكي مع زعماء اوروبا.. صفارات الانذار تنطلق في كييف وانحاء اوكرانيا

مسؤول ایرانی: الثورة الإسلامية لعبت دورا رئيسيا في افول الهيمنة الأميركية

كنعاني يعلق على عزل إلهان عمر من لجنة بالكونغرس الامريكي