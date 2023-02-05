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"قسد" تمنع إدخال المواد الغذائية لبلدات بريف دير الزور الشرقي

الأحد ٠٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

واصلت ميليشيا "قسد" المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي لليوم الثاني على التوالي، حصار بلدتي الصبحة وأبريهة بريف دير الزور الشرقي، ومنعت إدخال المواد الغذائية إليهما.

العالم - سوريا

ونقلت وكالة "سانا" عن مصادر محلية، أن ميليشيا "قسد" نشرت مجموعات مسلحة عند المداخل المؤدية إلى بلدتي الصبحة وأبريهة بريف دير الزور الشرقي، وفرضت على الأهالي حظر تجول، كما قامت بمنع نقل عدد من الحالات الإسعافية إلى المشافي والمراكز الطبية، وأوقفت حركة سير السيارات من وإلى البلدتين.

ولفتت المصادر إلى أن حصار ميليشيا "قسد" لبلدتي الصبحة وأبريهة يأتي على خلفية الاشتباكات التي حصلت عندما خرج الأهالي بمظاهرات احتجاجية ضد الميليشيا، وقام مسلحوها بإطلاق النار على المتظاهرين يوم الجمعة الماضي، ما أدى إلى استشهاد طفل من ذوي الإعاقة وإصابة أحد الأهالي في بلدة الصبحة.

وتتعمد ميليشيا "قسد" بين فترة وأخرى التضييق على الأهالي، ومحاربتهم بلقمة عيشهم، وسط حالة من الاستياء تسود بين الأهالي الذين يعتبرون أن كل ما تقوم به "قسد" من انتهاكات يأتي في إطار تنفيذ تعليمات داعمهم الاحتلال الأميركي للضغط عليهم.

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