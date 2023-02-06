شاهد..تشققات في بعض شوارع ومنازل صور وصيدا جنوبي لبنان

العالم _ لبنان

واضافت الزميلة مريم علي، ان مديرة المركز الوطني للجيوفيزياء في لبنان مارلين البراكس أكدت في حديث إذاعي أننا سنشعر بهزات ارتدادية اخرى في الساعات المقبلة.

ودعا الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللّواء الرّكن محمد خير، بناءً على توجيهات رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، جميع أجهزة وأفراد الخدمات الإنسانيّة، إلى الجهوزيّة التّامّة والالتحاق بمراكزهم، لمواكبة أضرار وتداعيات الهزة الأرضية الكبيرة الّتي ضربت الأراضي اللّبنانيّة، وكان مصدرها تركيا.

وكان قد أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء في بحنس، التّابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية، بأنّ عند الساعة 3:17 فجرا بتوقيت بيروت، حصلت هزة أرضية في البحر بين لبنان وقبرص، قوتها 4,8 درجات على مقياس ريختر، وتبعد عن الشاطئ اللبناني حوالى 160 كلم، وشعر بها سكان لبنان خصوصا في المناطق الساحلية الشمالية.