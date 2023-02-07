أمير عبد اللهيان لتشاووش أوغلو: فريق طبي وإغاثي من إيران في طريقه إلى تركيا للإغاثة

العالم-إيران

وفي الاتصال الهاتفي، قال أمير عبد اللهيان: "أنا والحكومة والشعب الإيراني تألمنا وتأثرنا كثيرا بحادث الزلزال المأساوي الذي ضرب جنوب تركيا، ونقدم تعازينا لمعاليكم وللحكومة وللشعب التركي العزيز وخاصة العائلات المنكوبة، وفي هذا الوضع الصعب، لا يسعنا إلا أن نقف إلى جانب الشعب والحكومة التركية".

وتابع أمير عبد اللهيان: "بناء على أوامر رئيس الجمهورية، إبراهيم رئيسي، فإن منظمة الهلال الأحمر للجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة للتعاون الكامل معكم وتقديم المساعدة اللازمة، وفي هذا السياق سيصل الفريق الطبي والإغاثي التابع للهلال الأحمر الإيراني إلى تركيا هذه الليلة (ليل الاثنين) للمساعدة في إغاثة المصابين والمنكوبين".

وتابع: "بالإضافة إلى الشعب التركي العزيز، نحن قلقون بشأن أوضاع الإيرانيين والطلاب الذين يعيشون في المناطق المنكوبة بالزلزال، ونشعر بالامتنان لجهودكم في مساعدتهم في هذه الظروف".

من جهته، أعرب مولود تشاووش أوغلو في هذا الاتصال الهاتفي عن تقديره لدعم وتعاطف رئيس ووزير الخارجية وحكومة وشعب إيران مع رئيس وحكومة وشعب تركيا، كما عبر عن امتنانه وتقديره لاستعداد إيران لإرسال فريق طبي وإغاثي من الهلال الأحمر .

وأكد اهتمام الحكومة التركية بأوضاع الإيرانيين ومنهم الطلاب الجامعيون والتعاون مع السفارة الإيرانية لدى أنقرة والقنصلية الإيرانية العامة في أرضروم لتقديم أي مساعدة لهم.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 فجر يوم الاثنين، مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفا حتى الآن مئات الضحايا ودمارا كبيرا.