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شاهد.. مذيعة العالم تبكي مواطنيها السوريين بحرقة وألم بعد الزلزال المدمر

الثلاثاء ٠٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

ضرب سوريا وتركيا زلزال مدمر فجر الإثنين بقوة 7.9 ريختر خلف آلاف القتلى والجرحى بالإضافة إلى دمار هائل طال المباني في المدن والقرى الواقعة في منطقة الزلزال.

العالم - خاص بالعالم

بكت مذيعة قناة العالم الإخبارية "سوسن رجب" على الهواء مباشر خلال تقديمها البرنامج الصباحي "صباح جديد" اليوم الثلاثاء، بحرقة وألم على ما يمر به بلدها سوريا، من حالة يرثى لها بعد الزلزال الذي ضرب البلاد فجر الإثنين.

وطالبت مذيعة قناة العالم المجتمع الدولي برفع الحظر عن سوريا، كما ناشدت الدول العربية والإسلامية من أجل مساعدة الشعب السوري الذي أتعبت الحرب كاهله، وعانى الكثير جراء الحصار الجائر والعدوان المفروض عليه.

هذا وقالت وزارة الصحة السورية إن 711 قتلوا في اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس في حصيلة غير نهائية، في حين قالت فرق الإغاثة أن عدد القتلى في مناطق الشمال السوري، ارتفع إلى أكثر من 733 شخصا وإصابة أكثر من ألف آخرين.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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