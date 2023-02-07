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مرسلة العالم تتحدث عن هول اللحظات الأولى من الزلزال في حلب

الثلاثاء ٠٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٣ بتوقيت غرينتش

قالت مراسلة قناة العالم الاخبارية في حلب إن حالة من الرعب والذعر عاشها سكان المدينة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا فجر الأثنين.

العالم - مراسلون

وأضافت، أن هي وعائلتها خرجت من المنزل مسرعة في اللحظات الاولى من الزلزال وسط حالة من الذعر والخوف.

وأشارت مراسلتنا، الى أن الكثير من العوائل لم يستطيعوا الخروج من المنازل بسبب ارتفاع المباني، لذا أصبحوا تحت الانقاض.

وقالت مراسلة قناة العالم ان أحد الزملاء الصحفيين الذين يقطنون في حلب تم انتشاله هو عائلته من تحت الانقاض.

وضرب زلزال، فجر الإثنين، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر ظهرا بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

في حصيلة غير نهائية ارتفع عدد ضحايا الزلزال إلى 1448 إصابة و769 وفاة في محافظات حلب، اللاذقية، حماة، ريف إدلب، طرطوس.

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