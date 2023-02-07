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السيسي يتصل بالاسد لتقديم التعازي في ضحايا الزلزال المدمر

السيسي يتصل بالاسد لتقديم التعازي في ضحايا الزلزال المدمر
الثلاثاء ٠٧ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

هاتف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره السوري بشار الأسد، لتقديم التعازي في ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع صباح أمس الاثنين في سوريا.

العالم- مصر

وصرح المتحدث باسم الرئيس المصري أحمد فهمي، أن السيسي أعرب خلال الاتصال الهاتفي مع الرئيس السوري عن خالص التعازي في ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع بالأمس 6 فبراير، والتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

كما أكد الرئيس المصري تضامن مصر مع سوريا وشعبها الشقيق في هذا المصاب الأليم، مشيراً إلى توجيهات بتقديم كافة أوجه العون والمساعدة الإغاثية الممكنة في هذا الصدد إلى سوريا.

من جانبه، أعرب الرئيس السوري بشار الأسد عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة من السيد الرئيس، مؤكداً اعتزاز سوريا بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين وشعبيها الشقيقين.

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