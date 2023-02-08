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شاهد.. استمرار الاحتجاجات في فرنسا وسط عنف الشرطة

الأربعاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

شهدت فرنسا اشتباكات بين محتجين على مشروع قانون التقاعد، وقوات الشرطة في جولة ثالثة من الاضرابات ورغم الاحتجاجات يعتزم البرلمان الفرنسي مناقشة مشروع قانون إصلاح التقاعد، المعروض من الحكومة، والذي أشعل في وجهها غضب النقابات العمالية.

العالم - مراسلون

في التفاصيل.. بات مشهد مئات الالاف من المتظاهرين الفرنسيين في شوارع باريس مألوفا، فـ93 بالمئة منهم يرفضون قانون الترفيع في سن التقاعد الذي يعمل ماكرون على تفعيله منذ ولايته الأولى.

إستمرارية الاحتجاجات بهذا الزخم الكبير يعكس سخط الفرنسيين على سياسات ماكرون، وحكومته التي لا تخدم إلا مصالح الأثرياء ورؤوس الأموال وتستنزف جهود الطبقات العاملة ومقدراتهم.

الاحتجاجات قوبلت بصمت حكومي ونشر المزيد من قوات الشرطة تزايد عنفها بشكل لافت، وصل حد الاعتداء على طلبة قصر واستعمال كثيف للغاز المسيل للدموع بشكل مباشر.

يبدو ان الاحتجاجات في فرنسا ضد ماكرون تتخذ منعطفا أكثر صرامة وتتوعد النقابات بشن اضراب عام في الوظيفتين العامة والخاصة في قادم الأيام.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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