أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء 8 فبراير 2023

اطلاعات ..

كارثة الزلزال..

"رئيس الجمهورية بإتصال مع أردوغان والأسد .. الشعب الإيراني يقف إلى جانب تركيا وسوريا" بمحنتهما

ابرار ..

كارثة الزلزال..

"إرسال فرق إغاثة إيرانية لتركيا ، و جسر جويّ لايصالِ المساعداتِ الإنسانية الإيرانية لسوريا"

كيهان ..

إزاحة الستار عن قاعدة "العقاب 44 " الجوية الضخمة التابعة للجيش وعن أقمار صناعية جديدة

خراسان ..

إيران تحقق قفزة نوعية كبرى جديدة في مجال صناعة الأقمار الصناعية ..

قدس ..

مخاوف كبيرة من إحتمال إرتفاع حصيلة ضحايا الزلازل بتركيا وسوريا إلى تفاقم الأرقام الحالية

ارمان ملي ..

بكين تطالب بإستعادة حطام المنطاد الصيني, وموسكو تتهم أمريكا بالتسرع المحموم في إسقاطه

جوان ..

كييف تتحدث عن إستعدادات عسكرية روسية واسعة النطاق لشن هجوم ضخم بشرق أوكرانيا

مردم سالاري ..

أمريكا تتراجع عن قرارها الخاص بتجهيز الجيش الأوكراني بمقاتلات إف ستة عشر

جمهوري اسلامي ..

إزاحة الستار عن قاعدة جوية ضخمة تحت اللأرض لسلاح الجو التابع للجيش

عصر ايرانيان ..

ايران تكثف عمليات إغاثة منكوبي الزلازل الرهيبة التي عصفت بتركيا وسوريا.

رسالت ..

الجيش الشعبي في العراق يعلن عن كشف مستودع أسلحة سري ضخم لتنظيم " داعش" الإرهابي

افكار ..

الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من إحتمال توسع الحرب الأوكرانية وإمتدادها لبلدان أخرى بأوروبا

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأربعاء

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأربعاء

سياست روز..

صحيفة سياسة روز كتبت في افتتاحيتها ( الوضع الغامض )..

مستقبل الاتفاق النووي بات يلفه غموض كبير ولا يبدو في الافق اي بصيص نور واقعي بشأن احتمال احياء هذا الاتفاق .

"إن القوى الغربية تعاملت مع إيران ومنذ إبرام الإتفاق النووي عام 2015 وكأن بلادنا هي الطرف الوحيد الملزم بإحترام بنوده"

ان ايران لم تحصد من وراء التزامها ببنود هذا الاتفاق لسنوات اية منافع بل واجهت في الواقع عدم التزام امريكا ودول الترويكا الاوروبية لتعهداتها فيه, ومع وصول ترامب للبيت الابيض اعلن متفاخرا عن الانسحاب من عضوية هذا الاتفاق وفرض اجراءات حظر واسعة على ايران بالتنسيق مع الترويكا الاوروبية .

ان مفاوضات احياء هذا الاتفاق بفيينا اصطدمت وبعد اشهر طويلة بطريق مسدود حاليا بسبب المماطلات الامريكية الاوروبية التي تدفع نحو فرض شروط واملاءات على بلادنا على غرار ما حاول ترامب تحقيقه. ان ايران قد تعيد النظر بالاتفاق النووي برمته في حالة مواصلة الغرب لسياساته المرائية .

قدس ..

كتبت صحيفة قدس عن زيارة وزير خارجية الكيان الصهيوني للخرطوم في مقالها ( نتنياهو وإستجداء المشروعية )..

زيارة وزير الخارجية الصهيوني ايلي كوهين مؤخرا للخرطوم تطور يعكس رغبة الكيان في تحويل الانظار عن ازماته الداخلية المتفاقمة عبر اللهاث وراء تحقيق انجاز دبلوماسي ما بمسار التطبيع مع بلدان عربية .

"الوزير كوهين قال بصارحة في الخرطوم إن " إسرائيل" والسودان سيُبرمان إتفاقية سلام وإعتراف متبادل هذا العام "

بالطبع موضوع التطبيع بين الكيان والسودان ليس بالامر الجديد بل يعود لعام 2020 اي خلال وبعد ابرام الامارات والبحرين لاتفاق الاعتراف بالكيان في مراسيم بالبيت الابيض, حيث كانت هناك اتصالات ثلاثية بين امريكا والكيان والسودان حيث وعدت امريكا بمساعدات اقتصادية ودعم مالي للخرطوم لتشجيعها على الانخراط بالتطبيع. الا ان هناك شكوكا جدية حول فيما اذا كانت محاولات حكومة نتنياهو في الهرب للامام مقابل الازمات الداخلية التي قد تطيح بها وذلك عبر السعي لتحقيق انجاز تطبيعي, ستنجح في بلورة نوع من المشروعية الداخلية لها مقابل المعارضة ام لا .

كيهان ..

في تقريرها الذي يحمل عنوان ( كيسنجر يكشف عن الشروخ الداخلية بأمريكا ) كتبت صحيفة كيهان ..

ازاح مستشار الامن القومي الامريكي الاسبق هنري كيسنجر الستار عن وجود شروخ عميقة بالغة الخطورة في المجتمع الامريكي.

"كيسنجر أبدى قلقه العميق إزاء تفكك المجتمع الأمريكي وضياع ما يوصف بحالة الإتحاد محذرا من إحتمال إنهيار الولايات المتحدة "

كيسنجر تحدث بصراحة عن تفاقم العنف والعنصرية والكراهية الدينية والعرقية بين مكونات المجتمع الامريكي مشيرا في نفس الوقت لخطر تحول الخلافات السياسية الى نِزالاتٍ مسلحة في الشوارع. مستشار الامن القومي الامريكي الاسبق اشار الى ولاية كاليفورنيا كنموذج لتنامي النزعات والتيارات التي تعتبر الولايات المتحدة مشروعا فاشلا لن يصمد في السنوات العشر المقبلة. ويرى كيسنجر ان امريكا تفقد نفوذها وهيمنتنها ومكانتها بشكل متسارع في العالم ايضا .

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( عباس والوقوف بوجه المقاومة الفلسطينية) ..

لايمر يوم دون ان يقدم فيه الشعب الفلسطيني المزيد من الشهداء والدماء مع تصعيد الكيان الصهيونية لجرائمه الوحشية بالضفة الغربية, لكن مع ذلك يبدو ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد اوعز للاجهزة الامنية بمنع وقوع عمليات فلسطينية مقابل الوحشية الصهيونية .

"محافل إعلامية بتل أبيب نوهت بدور أمريكي مصري أردني في دفع محمود عباس لإصدار تعليمات للتصدي للعمليات الفلسطينية "

ان اصدار عباس لمثل هذه التعليمات يعني عرقلة جهود الشعب الفلسطيني التي تستهدف افشال مخططات الكيان الصهيوني لتهويد القدس وهدم المسجد الاقصى وقضم المساحة الاكبر من الضفة الغربية ان لم يكن برمتها. وموقف عباس ومهما تكن مبرراته وذرائعه يصب لصالح سياسات حكومة نتنياهو الاكثر عنصريتا وتطرفا وعداءا ضد الشعب الفلسطيني .

مردم سالاري ..

كتبت صحيفة مردم سالاري في تقريرها ( الديمقراطيون يديرون ظهرهم لبايدن )..

كشفت نتائج احدث استطلاع للرأي في الولايات المتحدة عن تراجع خطير في شعبية الرئيس الامريكي جوبايدن بين الديمقراطيين انفسهم.

في هذا الاستطلاع لم يؤيد اعادة ترشيح بايدن لدورة رئاسية ثانية بانتخابات 2024 سوى 37 بالمئة من المقترعين الديمقراطيين .

"إن هناك قناعة متزايدة بأوساط الحزب الديمقراطي بضرورة إكتفاء بايدن بالدورة الرئاسية الحالية وعدم التفكير بالبقاء لدورة ثانية "

هذه القناعة ترتبط بشكوك جدية بالوضع الصحي لبايدن وبقدراته الجسدية والفكرية مع تقدمه في السن وظهور علامات ضعف التركيز. البيت الابيض لم يعلق على هذا الاستطلاع ونتائجه لكن اوساط مقربة من ادارة بايدن اذعنت لوجود مطالبات بتفادي مخاطرة الرهان على بايدن بالانتخابات .