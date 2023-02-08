الأربعاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٣
١٠:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

ارتفاع حصيلة الزلزال المدمر في تركيا وسوريا إلى أكثر من 13 ألف قتيل

ارتفاع حصيلة الزلزال المدمر في تركيا وسوريا إلى أكثر من 13 ألف قتيل
الأربعاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٣ - ١٠:٥٠ بتوقيت غرينتش

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا إلى نحو 13ألف قتيل وعشرات آلاف الجرحى، بناء على أرقام أوردتها مصادر رسمية ومنظمات دولية وفرق إنقاذ ووكالات أنباء عالمية.

العالم - ترکيا

وأفادت السلطات التركية بأن عدد القتلى في البلاد ارتفع إلى 9057 شخصًا، بالإضافة إلى أاكثر من 52 ألف جريح، في حين ارتفع عدد القتلى في عموم سوريا إلى 3300، وهي أرقام أعلنتها وزارة الصحة السورية وفرق إنقاذ في الشمال السوري.

وتتوقع فرق الإنقاذ أن يرتفع عدد الضحايا بشكل كبير في الساعات والأيام القادمة، نظرا لوجود الآلاف تحت الأنقاض.

في حين تتواصل عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا وسط ارتفاع عدد الضحايا ومخاوف من هزات ارتدادية للزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق في البلدين.

وضرب زلزال بقوة 7.7 درجة محافظة كهرمان مرعش في تركيا، فجر يوم أمس الاثنين، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف مئات القتلى والجرحى.

كما وصلت ارتدادات الزلزال بقوة إلى مدن شمال سوريا والعراق، وشعر بالزلزال سكان العاصمة اللبنانية بيروت.

وكانت أقوى ارتدادات الزلزال في مدن شمال سوريا، حيث تسبب بمقتل المئات وإصابة الآلاف، وتدمير آلاف المباني.

روابط ذات صلة

شاهد.. احصائية ضحايا زلزال مدينة حماه السورية

ما التداعيات المترتبة على زلزال تركيا وسوريا؟

بالفيديو.. نجاة طفل وشقيقته بعد 24 ساعة من زلزال سوريا

استمرار عمليات الانقاذ وسط ارتفاع أعداد ضحايا زلزال تركيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ارتفاع حصيلة الزلزال المدمر في تركيا وسوريا إلى أكثر من 13 ألف قتيل

رابع طائرة مساعدات إيرانية تهبط في مطار حلب

بانوراما: القوات المسلحة الايرانية والأمن والقوة، ومجالات التعاون بين إيران وروسيا 

أردوغان: عدد قتلى الزلزال تجاوز 9750 شخصا إضافة إلى 53 ألف جريح

باقري كني: فلسطين قضية الامة الاسلامية الاولى

بالفيديو.. فرق الإغاثة بتركيا تواصل بحثها عن الناجين لليوم الـ3 على التوالي