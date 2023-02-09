آخر مستجدات الزلزال على لسان مراسل العالم من غازي عنتاب + فيديو

العالم – تركيا

وفي اتصال مباشر في تمام الساعة 10:04 بتوقيت مكة المكرمة أوضح مراسلنا نضال البرعي أنه ما زالت إلى هذه اللحظة ترد أخبار ناجين من تحت الأنقاض، وإن كانت عدد الجثث التي تخرج من تحت الأنقاض هي أكبر حيث فرص النجاة تقل كل ما مر الوقت.

وأشار إلى أنه بالأمس كانت هناك العديد من الحالات التي تم استخراجها من تحت الأنقاض وهم على قيد الحياة، مضيفاً أن المئات تم استخراجهم وهم قد توفوا بسبب إما الانهيارات التي حدثت مباشرة بعد الزلزال أو بسبب تأخر وصول رجال الإنقاذ إليهم.

ونوه إلى أن عدد الضحايا يرتفع في تركيا حيث بلغ إلى هذه اللحظة 12,873 ضحية فيما عدد الجرحى 62 ألف، وبات الععد الكبير للجرحى يرهق كاهل المستشفيات، وأضاف: بالفعل بدأت الطائرات العسكرية التركية تنقل الجرحى والمصابين، وخاصة المصابين بإصابات خطرة بطائرات عسكرية إلى أسطنبول وإلى أنقرة، لأن قدرة المستشفيات في المناطق المنكوبة وحتى في المستشفيات المجاورة لم تعد قادرة على أن توصل تقديم الرعاية والخدمة الطبية للمصابين.

ونوه أنه: يضاف إلى ذلك بأن عدد الضحايا والجثث المتكدسة في المستشفيات دفعت وزارة الصحة التركية إلى الإعلان بأن خلال 24 ساعة إذا لم يتم التعرف على الضحية فإن وزارة الصحة ستقوم بمجموعة من الإجراءات من بينها أخذ عينة من الحمض النووي وأخذ بصمات الأصابع إن توفرت ومن ثم دفنها مباشرة دون انتظار التعرف على هوية هؤلاء المتوفين.

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