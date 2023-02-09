السجن 12 عاما في الجزائر لشقيق بوتفليقة بتهم فساد

العالم- الجزائر



وقالت وسائل إعلام جزائرية، إن اثنين من المتهمين معه، وهما الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال الجزائري علي حداد المحكوم عليه في عدة قضايا أخرى، ورجل الأعمال أحمد معزوز المقرب من السلطة في عهد بوتلفيقة.



وحُكم على المستثمر الكبير السابق في قطاع السيارات محيي الدين طحكوت، أحد أكثر رجال الأعمال نفوذاً في ظل رئاسة عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019)، بالسجن 15 عاما، بحسب موقع "إنتر ليني" الإخباري.



وقضت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة بسجن الإخوة كونيناف، وهم ثلاثة أشقاء من عائلة مقربة من السلطة سابقا، لمدة 10 سنوات.



وسبق أن حكم على الإخوة رضا ونوح طارق وعبد القادر كريم كونيناف بالسجن 16 و15 و12 عامًا على التوالي في قضية أخرى بتهمتي "استغلال النفوذ" و"غسل الأموال" بحسب موقع "عربی 21".



كما أنه حكم في حزيران/ يونيو 2022 على سعيد بوتفليقة بالسجن ثماني سنوات بتهم فساد، ولا تتراكم عقوبات السجن في الجزائر، ما يعني أنه يتم فقط تطبيق عقوبة السجن الأشد.