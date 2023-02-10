نائب رئيسة الوزراء الإيطالية يصف ماكرون وشولتس بالأنانيين وقصيري النظر

العالم _ أوروبا

وقال سالفيني زعيم حزب الرابطة في تصريحات إذاعية مساء الخميس، "إنها دليل على الأنانية وقصر النظر".

وأضاف: "إذا كنا 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي فلا يوجد اثنان أكثر أحقية من الآخرين، منوها بأن إيطاليا من بين أمور أخرى، تدفع الثمن الأكبر جراء الصراع في أوكرانيا.

وصرح سالفيني "إذا كان بإمكاني تقديم بعض النصائح لماكرون أقول له التزم بكلماتك، على سبيل المثال، بشأن طريق تورينو - ليون، حيث هناك تأخير من الجانب الفرنسي.. سأكون يقظا وأتابع المسألة كوزير للبنى التحتية نظرا لتلك الجهود التي بذلناها في تشييده".