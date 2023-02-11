عدوى التطبيع في الجسم الحكومي السوداني

العالم – انقلاب الصورة

لا نعرف ما هي الفائدة العظيمة التي يصنعونها مع العدو الإسرائيلي أو يستفيدوا منها سوى خيانة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ودفن القضية الفلسطينية والتقرب من العدو الإسرائيلي.

ولم يمض أربعين يوما على حكومة نتنياهو المجرم الذي قال إنه يريد أن يقتل الشعب الفلسطيني.. و رغم كل التهديدات التي أطلقها وكل الجرائم التي ارتكبها وكل ما يفعله في مخيم جنين وشعفاط والضفة الغربية وفي كل مدن فلسطين المحتلة.. لكن يستقبل الحاكم العسكري السوداني وزير خارجية الكيان الصهيوني.

وكان الأميركان عرابو التطبيع في كل المنطقة.. من صهر ترامب إلى بلينكن.. فالأنظمة العربية شهيتها مفتوحة مع العدو الإسرائيلي للتطبيع بأمر الأميركان.. لكن ماذا يريد الصهاينة من السودان؟

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