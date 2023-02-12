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تأثير الزلزال الأخير يعادل تفجير 500 قنبلة ذرية

تأثير الزلزال الأخير يعادل تفجير 500 قنبلة ذرية
الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

اكد المدير العام للزلازل والحد من المخاطر في إدارة الكوارث التركية أورهان تتار، بأن الطاقة المنبعثة من الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة تعادل طاقة 500 قنبلة ذرية.

العالم - منوعات

وفي تفاصيل الهزات الأرضية التي ضربت جنوب شرق تركيا الاثنين، قال تتار في تصريحات صحفية في أنقرة أمس السبت، إن “الزلزال الأول بقوة 7.7 درجة استمر 65 ثانية، ومدة الزلزال الثاني 45 ثانية، ومع وقوعهما اهتزت المنطقة بشكل خطير لمدة دقيقتين تقريبا”.

وتعليقا على مزاعم حدوث نشاط بركاني بعد الزلزال، قال المسؤول “لم نلاحظ تدفقا للحمم أو الرماد البركاني أو تدفق النفط والغاز في منطقة الزلزال”.

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية بتسجيل أكثر من ألفي هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال فجر الاثنين.

وارتفع عدد ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 30 ألف، حيث وصل عدد قتلى الزلزال في تركيا يقترب من 25 ألف.

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