 الرئيس الإيراني يزور الصين بعد غد الثلاثاء

العالم - ايران

وتأتي زيارة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الى الصين ، بينما قام هو تشون هوا ، نائب رئيس الوزراء الصيني ، بزيارة إيران في وقت سابق من شهر ديسمبر/كانون الاول الماضي، بكين على الصداقة بين البلدين ، الصين وإيران.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين في هذا الصدد أن "الصين وإيران تربطهما علاقات ودية تقليدية وهذا هو الخيار المشترك للجانبين لتدعيم وتطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وإيران".

يذكر ان تحاول الدول الغربية ، بما في ذلك الولايات المتحدة، تحاول تخريب العلاقات الثنائية بين الصين وإيران ، وقد اعترف المسؤولون الأميركيون أنفسهم بذلك.

وفي هذا الصدد ، صرح "روب مالي" ، المندوب الأميركي الخاص لشؤون إيران، مؤخرا بأن واشنطن تواصل الضغط على الصين لوقف شراء النفط من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.