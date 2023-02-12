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مسيرات مليونية في ايران وبطء في الإغاثة في تركيا

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

احيا الشعب الايراني بمسيرات مليونية في ارجاء البلاد الذكرى الرابعةَ والاربعين لانتصارِ الثورة الإسلامية، فيما ترتفع حدة الانتقادات جنوب تركيا متهمة انقرة بالبطئ في عمليات الاغاثة.

العالم - بانوراما

وتطرق برنامج بانوراما الذي يبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية الی المسيرات المليونية التي جابت شوارع مختلف المحافظات الايرانية احتفالاً بالذکری الرابعة والاربعين لانتصار الثورة الاسلامية.

وقال الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ان ملايين الشعب الايراني نزلوا ليؤكدوا للأعداء فشل مؤامراتهم ومخططاتهم.

في مجال اخر، ارتفعت حدة الانتقادات والغضب الشعبي في المناطق التي ضربها الزلزال المدمر جنوب تركيا، والتي تتهم انقرة بالبطء في عمليات الاغاثة والفساد المحمي من السلطات.

وتقول مصادر معارضة انّ الفساد والمحسوبيات ساعدا في تعميق الكارثة الانسانية بينما اعترف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بوجود ثغرات في الاستجابة السريعة لفاجعة زلزال فجر الاثنين المدمر.

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