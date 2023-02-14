شاهد.. تفاعل شبكات التواصل مع الأحداث الساخنة في المنطقة

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مع كل حدث بارز أو أزمة تحصل في العالم وتحديدا في المنطقة، تتكشف ازدواجية المعايير التي يعتمدها الغرب تجاه دول المنطقة. الزلزال الذي ضرب سورية وتركيا، كشف ما يسميه ناشطون نفاق الغرب، وتحديدا فيما يتعلق بالمساعدات التي ارسلت الى المناطق المتضررة. هذا الواقع اختصره الصحافي البريطاني ديفيد هيرست بالقول، على الغرب ان يشعر بالعار، وأثارت ازدواجية المعايير الغربية انتقادات واسعة على مواقع التواصل.



وازدواجية المعايير في موضوع ارسال المساعدات الى سورية بعد الزلزال، لم تقتصر على الغرب، فالسعودية مثلا، قامت بخطوة متأخرة وعلى استحياء تجاه دمشق، كل هذا ارضاء للولايات المتحدة التي منعت ايصال المساعدات الى سورية بحجة قانون "قيصر".



لا تطبيع مع الكيان الاسرائيلي، هذا في الكلام. اما على ارض الواقع، تتوالى خطوات التطبيع بين السعودية كيان الاحتلال، واخر هذه الخطوات زيارة وفد اسرائيلي للرياض للمشاركة في مؤتمر ليب للذكاء الاصطناعي.



وفي موضوع آخر.. 44 عاما على انتصار الثورة الاسلامية في ايران. الايرانيون حضروا في الشارع لاحياء الذكرى، والرسالة وصلت واضحة ومباشرة للجميع.

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