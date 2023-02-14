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تفاقم انهيار العملة اللبنانية مقابل الدولار الأميريكي

تفاقم انهيار العملة اللبنانية مقابل الدولار الأميريكي
الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٤ بتوقيت غرينتش

تفاقم انهيار العملة اللبنانية بعد فقدانها أكثر من 90% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، وسط أزمة اقتصادية خانقة تشهدها البلاد تتزامن مع أزمة معيشية ونقص في الخدمات الأساسية وأولها الكهرباء والماء.

العالم _ لبنان

وسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعا جديدا ، حيث لامس اليوم الثلثاء 71 ألف ليرة لبنانية، في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني الذي تشهده السوق اللبنانية، بحيث باتت أسعار السلع تتصاعد يوميا وفقا لأسعار الدولار، ما ينذر بارتفاع تدريجي قد يصل الى مئة ألف ليرة وفق خبراء اقتصاديين.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومعيشية حادة، وصنف البنك الدولي هذه الأزمة من بين العشر أسوأ أزمات وربما من بين الثلاث الأسوأ عالميا منذ القرن التاسع عشر، في حين كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في تقرير لها مؤخرا عن ارتفاع نسبة الفقر في لبنان إلى أكثر من 82% بين السكان.

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