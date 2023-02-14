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مباحثات بين سلطان عُمان ومديرة 'التجارة العالمية'

مباحثات بين سلطان عُمان ومديرة 'التجارة العالمية'
الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

ثمن سلطان عُمان هيثم بن طارق، الجهود التي تبذلها منظمة التجارة العالمية لتسهيل حركة التجارة وضمان استقرارها، مثنياً على الدور الذي تقوم به من أجل تجاوز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

العالم - عمان

جاء ذلك خلال لقاء سلطان عُمان بالمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أكونجو إيويالا، في قصر البركة العامر، اليوم الثلاثاء، وفق وكالة الأنباء العُمانية.

وأمس الاثنين، توقعت إيويالا تراجع مستويات التجارة العالمية، خلال العام الجاري، وقالت، على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، إن هناك تحديات تسيطر على سلاسل الإمداد بسبب الجائحة والحرب في أوكرانيا.

ولفتت المسؤولة إلى أن ذلك سيدفع بتراجع مستويات التجارة العالمية في 2023، مؤكدة أن إصلاح نظام تسوية المنازعات بالمنظمة يمثل أولوية.

وتواجه سلال الإمداد عديداً من التحديات؛ بسبب المخاوف التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت، أواخر فبراير الماضي، وأدت لنقص كبير في إمدادات الطاقة والغذاء.

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مباحثات بين سلطان عُمان ومديرة 'التجارة العالمية'

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