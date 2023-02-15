شاهد: لهذا السبب فشلت تركيا في إيواء المنكوبين..

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في غازي عنتاب ان الحكومة التركية قامت بمجموعة من الاجراءات ابرزها نصب مخيمات للجوء، وفتح مساكن جمعية وفتح المدارس واستئجار الفنادق التي لم تتضرر.

وأكد مراسل قناة العالم ان المشكلة التي تواجهها الحكومة التركية هي انه في هاتاي وفي انطاكية لاتوجد بيوت لايواء الناس خاصة في هاتاي التي تضرر فيها 50 بالمئة من المباني بشكل كامل وفي انطاكية 50 بالمئة من المباني اما انها انهارت بشكل كامل أو تستعد فرق الطوارئ لهدمها بشكل كامل.

وأوضح مراسل العالم ان المدن في جنوب تركيا متباعدة مؤكداً انه يقطع مسافة مابين 100 أو 200 كيلومتر بشكل يومي من أجل تغطية الاحداث والعودة الی اقرب فندق.

وبيّن ان المواطنين الموجودين في مواقع الحدث، لديهم ضحايا تحت الانقاض ولايغادرون المناطق المدمرة حتی يحصلون علی خبر عن ذويهم لذلك هناك الكثير من الناس في هذه المناطق بحاجة الی أماكن ايواء موقتة.