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تواصل عمليات إنقاذ المنكوبين جراء زلزال تركيا

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

تتواصل عمليات إغاثة المكنوبين من الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية لليوم العاشر على التوالي. فيما تتضاءل فرص العثور على المزيد من الناجين مع مرور الوقت كما يتضح حجم الكارثة والخسائر الهائلة التي خلفها الزلزال.

العالم – خاص بالعالم

متواصلة هي عمليات الانقاذ في تركيا ، لليوم العاشر على التوالي بعد كارثة زلزال كهرمان مرعش المدمر.

تتكشف حجم الخسائر شيئا فشيئا مع استمرار اعمال الانقاذ فيما تتضائل وسط زيادتها فرص الوصول لناجين.

تكشف الاخصائات عن خجم الدمار فوفق اعلان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو ففإن 50٪ من بيوت هاتاي قد تضررت في الزلزال ، فيما 50٪ من بيوت انطاكيا اما انهارت او أنها تحتاج لازالة عاحلة ، وكلما مر الوقت كشفت الارقام عما هو اكثر صدمة .

ووفق اعلان وزير البيئة والإسكان التركي فان 50.576 مبنى يجب هدمها بشكل عاجل نتيجة تضررها بفعل الزلزال .

تستمر اذا فرق الانقاذ والكوارئ في البحث عن الضحايا ومعها تتواصل عمليات ازالة المباني المهددة بالانهيار فيما تكشف الايام عن حجم الخسائر التي سببتها الكارثة ، خسائر كلما مر الوقت تكشفت اكثر .

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