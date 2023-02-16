شاهد.. الادانة الغربية للمستوطنات الجديدة ذر الرماد في العيون

العالم - خاص بالعالم

قال مخول في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن الادانة الغربية للإستيطان الصهيوني الجديد على الاراضي المحتلة، موقف مخادع وذر الرماد في العيون، حيث جاء بعد طلب بعض الجهات العربية، معتبرا بيان الادانة، بانه يؤيد بصمت العمليات الاستيطانية وكل العمليات العنصرية ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد مخول، أن الغرب لو كان صادق في إدانته تحركات كيان الاحتلال الاستيطانية لقام بتوقيف العلاقات الاقتصادية وقطع العلاقات التجارية ولو حتى بالتهديد مع كيان الاحتلال.

وحول كلام "سموتريتش" من أن واشنطن تدرك التزامنا بالاستيطان بالضفة الغربية، قال إن غالبية متخذي القرار في واشنطن والبيت الأبيض هم صهاينة، لذا "نتنياهو" يستطيع أن يقلب نصف الطاولة على مجلس الأمن من خلال اللوبي الصهيوني اليهودي في واشنطن في أي خطوة يريد مجلس الأمن أن يتخذها ضد المستوطنات الصهيونية، لذا كلام "سموتريتش" أظهر لا البالية "نتنياهو" بأي خطوة تتخذها السلطة الفلسطينية في مجلس الأمن مستقبلا.