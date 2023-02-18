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اللواء صفوي: علينا الانتقال من حالة الدفاع الى حالة الهجوم في الحرب الاعلامية

اللواء صفوي: علينا الانتقال من حالة الدفاع الى حالة الهجوم في الحرب الاعلامية
السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ - ١٢:١٩ بتوقيت غرينتش

أكد اللواء يحيى رحيم صفوي كبير مستشاري سماحة قائد الثورة الاسلامية على ضرورة الانتقال الى الحالة الهجومية في الحرب الاعلامية السائدة الان، قائلا ان علينا مضاعفة جهوزيتنا للدخول الى مرحلة الهجوم في الحرب الاعلامية والمعرفية.

العالم - ايران

واضاف اللواء صفوي ان الحرب المعرفية هي نوع من الحروب يتم خلالها تغيير أو السيطرة على ردة فعل الاشخاص على المعلومات المتلقاة ، والهدف منها انهيار العدو من الداخل وفرض الارادة السياسية عليه من دون القيام بعمل صلب ، ومن اهدافها ايضا التأثير على قرارات العدو بشكل غير ملموس وغير قابل للرصد عبر التلاعب بالمعتقدات والمخرجات الفكرية للطرف المقابل وايجاد وهم والتسبب بعدم الحسم الذهني.

وأكد اللواء صفوي ان الحرب المعرفية ترمي الى التأثير على كافة شرائح المجتمع في آن واحد من المسسؤولين الى افراد الشعب وهذه الحرب تستخدم كل الادوات السسياسية والثقافية والاجتماعية والاعلامية والعسكرية وغيرها.

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اللواء صفوي: علينا الانتقال من حالة الدفاع الى حالة الهجوم في الحرب الاعلامية

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